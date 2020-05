Domenica In | Mara Venier, sul suo profilo Instagram, ha confidato ai suoi fedeli sostenitori di essersi lasciata andare ad un lungo pianto vedendo un video di suo nipote

Mara Venier, non di rado in questo periodo di quarantena, è solida condividere con i suoi fan su Instagram le emozioni che prova.

Qualche ora, infatti, la conduttrice di Domenica In ha confidato di provare un forte senso di malinconia. Il motivo? Un po’ per il clima di oggi nella capitale, che non è dei migliori, e un po’ a causa di un video che l’è stato inviato, che ha consumato tutte le sue lacrime.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Domenica In | Da Mara Venier torna la crostata di Iginio Massari

Il video ovviamente le mostrava il suo nipotino, a cui è molto legata, e che non vede da ben due mesi se non in maniera virtuale. Per questo motivo la conduttrice, che di recente ha confidato di essere triste, si è lasciata andare ad un lungo pianto per sfogarsi di questa terribile situazione. Anche se a breve, da lunedì 4 maggio, sarà possibile vedere i propri cari.

“Buon primo maggio agli amori della zia” ha esordito Mara su Instagram. “Oggi giornata boh, una giornata strana e nuvolosa, una di quelle che non riesco a decifrare” ha proseguito la conduttrice. “Sarà per il video del mio nipote e mi sono sciolta tutta le mie lacrime”.

Mara Venier ha pianto vedendo un video di suo nipote. Purtroppo la conduttrice vive una situazione comune a molti italiani che non possono vedere le persone che amano.

Anticipazioni Domenica In | Mara Venier svela: “Presto rivedremo tutti i nostri cari”

Mara Venier ha scelto di condividere con i suoi fan il video che l’è stato inviato, quello riguardante suo nipote, emozionandosi ancora una volta con il pubblico di Domenica In che non la lascia mai sola, nemmeno nel vasto mondo del web.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Domenica In | Patrizia Pellegrino vorrebbe sostituire Mara Venier

“Amore mio” ha esordito Mara Venier su Instagram, che di recente ha sbottato con alcuni utenti. “Non appena mi sarà possibile, ti riempirò di baci e di abbracci” ha proseguito la Zia più amata d’Italia, che lunedì potrà finalmente abbracciare il suo amato nipote.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Caterina Balivo | “Momento duro per i bambini” | Mara Venier risponde

Mara Venier prima di Domenica In ha voluto condividere questo momento così intimo e particolare con il suo fedele pubblico, in quanto sa bene anche lui può capirla. Milioni di italiani, infatti, sono stati costretti a separarsi dalle persone che amano a causa della quarantena forzata, ma da lunedì 4 maggio sarà possibile ricongiungersi con i propri “congiunti”.

Visualizza questo post su Instagram Mio marito si diverte così ……😡😡😡quando finisce la quarantenaaaaaaaaaa😱😱😱😱😱😱😱😱😱 @provo2000 #nonnepossopiu Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 30 Apr 2020 alle ore 2:09 PDT

Mara, tra una confessione e l’altra prima di Domenica In, lancia anche messaggi di speranza al suo pubblico, mostrandosi senza alcun filtro.