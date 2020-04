GF Vip | Antonio Zequila, durante una recente intervista concessa al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha parlato delle sue dimensioni intime

Antonio Zequila è entrato al GF Vip trascinandosi dietro la sua grande fama di amatore. L’attore di Alfonso Signorini, recentemente intervistato dal settimanale Chi, dove ha raccontato parte della storia della sua vita, si è lasciato andare ad alcune confessioni intime. Forse anche un po’ troppo, visto che Antonio ha deciso di rivelare pubblicamente quelle che ha definito le “sue misure intime”.

Se state pensando a qualcosa di assolutamente malizioso, mi spiace deludervi ma non siete affatto fuori strada perché probabilmente Antonio, che di recente è stato attaccato da Patrick Pugliese, si riferiva proprio a quello che state pensando.

“E’ inutile negare che le mie misure intime” ha esordito l’ex concorrente di Alfonso Signorini. “Di 23 cm, hanno sempre fatto parecchio parlare” ha concluso Zequila, spiazzando con questa confessione così inaspettata i lettori.

Antonio Zequila ha svelato le sue dimensioni intime, mettendosi letteralmente a nudo per i fan.

Antonio Zequila dopo il GF Vip ammette: “Sono rimasto con il sedere a terra”

Antonio Zequila, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato che all’apice della sua carriera è riuscito a guadagnare cifre folli che, purtroppo, non è stato in grado di gestire ritrovandosi poi con il fondo schiena per terra.

“Quando mi sono ritrovato all’apice del mio successo” ha premesso Antonio Zequila dopo il Grande Fratello Vip, che ha duramente discusso con Sossio Aruta. “Sono arrivato a spendere 200 mila euro in auto” ha rivelato l’attore. “Ma poi sono rimasto con il sedere per terra perché non sono stato in grado di gestire bene le mie finanze” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Adoro il blu….yes Un post condiviso da Antonio Zequila (@antoniozequila) in data: 29 Apr 2020 alle ore 1:48 PDT

Antonio Zequila del GF Vip si è raccontato come non mai, rivelando cose di sé che il pubblico non immaginava lontanamente.