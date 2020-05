I prodotti dell’alveare sono ricchissimi di sostanze preziose che rendono la pelle più giovane. Si chiama “apicosmesi” la nuova frontiera della bellezza per combattere l’insorgenza delle rughe e dare splendore alla nostra cute.

Il miele e i prodotti che derivano dal lavoro delle api accompagnano la storia dell’umanità da almeno 10 anni. Oggi si aggiudicano un ruolo molto importante nel campo della cosmesi. Scaccia i segni dell’età con l’apicosmesi!

Tutte le proprietà del miele

Il miele, come anche il polline e il propoli, possono essere utili a rendere la nostra pelle più giovane. Ecco perché iniziano sempre più a diffondersi nei prodotti cosmetici.

Si è sviluppata nel tempo una vera e propria apicosmesi, branca di prodotti di bellezza specifici. Nell’antico Egitto ad esempio, il miele era destinato esclusivamente alle caste più nobili ed aveva una connotazione rituale. In realtà, il primo popolo ad utilizzare il prodotto delle api furono i Sumeri, per la loro grande proprietà di cicatrizzare rapidamente la pelle.

Emolliente, idratante, il miele si ottiene dalla trasformazione del nettare dei fiori nel sacco melario, grazie agli enzimi prodotti dalle ghiandole dell’ape operaia. Il miele possiede un’alta concentrazione di zuccheri (glucosio e fruttosio) che lo rendono davvero dolce e un ingrediente idratante, lenitivo e stimolante del rinnovo cellulare. Riesce a conferire alla pelle morbidezza ed elasticità e si identifica come un potente anti-età.

Viene aggiunto non solo alle creme per il viso e per il corpo ma anche nei bagnoschiuma e nei saponi, perfino negli shampoo perché regolarizza la produzione di sebo. Sull’etichetta dei prodotti, il miele viene indicato con la parolina mel.

Il veleno d’api effetto lifting

Ciò che sorprendentemente, talvolta, viene utilizzato per un effetto lifting è il veleno d’api.Questo, è un liquido dal forte odore aromatico, prodotto soltanto da api operaie e ape regina, solubile in acqua.

Contiene diverse sostanze proteiche fra cui lo ialuronidasi che è un composto che facilita lo scambio di liquidi attraverso i tessuti. Vanta la sua azione poiché si avvicina moltissimo agli effetti del botulino, ma con un vantaggio in più: quello di stimolare la produzione di collagene ed elastina, ovvero l’imbottitura della cute che tende a divenire sempre più sottile nel tempo.

Questo veleno viene usato anche insieme a estratti di zenzero e peperoncino nei rossetti con effetto volumizzante, migliorando l’effetto delle labbra.

Polline e propoli

Ogni granulo di polline contiene proteine, vitamine, amminoacidi, grassi, carboidrati, sali minerali fra cui magnesio, potassio e calcio e vitamine soprattutto del gruppo B ma anche le antiossidanti A, C ed E. In cosmetica si utilizza l’estratto di polline, utilizzando la parte più ricca di aminoacidi che sono fondamentali per il mantenimento dell’integrità della pelle e dei capelli, ma anche per un’azione emolliente e ricostruttiva.

Il polline nelle creme riesce a contrastare i segni precoci del tempo causati magari da una eccessiva esposizione al sole o per abitudini di vita scorrette.

La propoli è una sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalle cortecce di alcuni alberi, la lavorano aggiungendo cera, polline ed enzimi. L’impasto poi verrà utilizzato per riparare dal freddo e sterilizzare le celle nelle quali l’ape regina depositerà le uova.

Tutte le pelli tendenti all’acne ricevono beneficio e conforto da questa sostanza poiché agisce in maniera antibatterica. Vantaggiosa anche per stati di dermatiti, e per pelli molto sensibili che si arrossano facilmente.