Domenica In | Mara Venier, grazie all’inizio della fase 2, è riuscita ad incontrare suo nipote che non vedeva da ben due mesi

Mara Venier dall’inizio di questo periodo di quarantena non ha mai nascosto di soffrire, e non poco, a causa dell’impossibilità di poter vedere i propri cari. In particolar modo, la conduttrice di Domenica In, come molti nonni del bel paese, soffriva all’idea di non poter vedere il suo nipotino.

Fortunatamente però, con l’inizio della fase 2, nonni e nipoti possono di nuovo rivedersi e, per quanto possibile, ritornare al rapporto di sempre.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier prima di Domenica In confessa: “Sono triste”

La conduttrice, che ha sofferto durante la quarantena, in queste ore, è al settimo cielo perché è riuscita di nuovo ad abbracciare suo nipote dopo ben due mesi che non riuscivano ad incontrarsi a causa del coronavirus, ma ora il peggio sembra essere finalmente passato.

Mara Venier ha visto suo nipote dopo due mesi e il loro incontro è stato postato sul profilo social della conduttrice per condividere con tutti i suoi fan questa gioia.

Mara Venier dopo Domenica In rivela: “Ho deciso di mettermi a dieta”

Oltre ad aver finalmente riabbracciato suo nipote, la conduttrice di Domenica In ha rivelato, sempre sul suo profilo Instagram, di aver voluto iniziare questa settimana nel migliore dei modi iniziando un’alimentazione sana e corretta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Caterina Balivo | “Momento duro per i bambini” | Mara Venier risponde

“Da oggi vorrei iniziare a fare una piccola dieta” ha confidato Mara Venier, che di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. “Mangiare un po’ più sano, tutto qui” ha chiarito la zia più amata d’Italia che non di rado pubblica sui social i suoi gustosi manicaretti.

Visualizza questo post su Instagram Io volo…..dopo due mesi …❤️❤️ #Iaio#claudietto Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 4 Mag 2020 alle ore 5:17 PDT

Per Mara Venier dopo Domenica In questo è stato un grande giorno, visto che è riuscita finalmente a riabbracciare il suo amato nipotino.