Caterina Balivo si lascia andare ad una riflessione sul difficile momento che stanno affrontando i bambini a cui il coronavirus ha tolto tutte le certezze e Mara Venier risponde affermando quanto sia difficile anche per i nonni stare lontano dai propri nipoti.

Caterina Balivo: “per i piccoli è ancora più difficile questa situazione”. Mara Venier: “anche per i nonni è una differenza”

Mamma di due bambini, Guido Alberto nato nel 2012 e di Cora, nata nel 2017, Caterina Balivo trascorre tutte le sue giornate con loro dividendosi tra compiti a casa e giochi. Dopo essersi lasciata andare ad una riflessione generale sul coronavirus, Caterina Balivo ha riflettuto anche sulle difficoltà che stanno affrontando i bambini.

“Per noi adulti non è facile questa situazione e ne abbiamo parlato tante volte anche durante le dirette. Ma per i piccoli è ancora più difficile. Tante domande anche sulla morte, nuove emozioni… e non sempre positive“, scrive Caterina.

“Non hanno più i loro punti di riferimento quotidiani: la scuola, gli amici, le attività, i loro nonni, la loro passeggiatina per comprarsi anche solo un gelato.

E poi ci sono i bambini isolati da tutto perché magari i genitori non hanno gli strumenti per fare lezioni online o peggio perché la loro scuola non le prevede“, aggiunge ancora la Balivo.

Un messaggio di speranza quello della Balivo a cui, tra i tanti commenti, è spuntato anche quello di Mara Venier che, da nonna, sente profondamente la mancanza dei nipoti. “Anche noi nonni a non vedere i nostri nipoti…una sofferenza ……un abbraccio a te e famiglia”, scrive la conduttrice di Domenica In che ha a sua volta lanciato un messaggio di speranza.