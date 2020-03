Caterina Balivo, volto famosissimo della TV nazionale, sta trascorrendo le giornate della quarantena in casa come tutti. Nonostante l’emergenza, però, i commenti poco intelligenti da parte dei follower arrivano comunque e a qualcuno Caterina risponde addirittura.

Famosa per essere uno dei volti televisivi più apprezzati del paese e anche una delle donne con i piedi più adorati del web italiano, la Balivo sta continuando a lanciare messaggi positivi dalla sua casa e, più precisamente, dal suo balcone.

La conduttrice ha infatti postato una fotografia su Instagram in cui appare rilassatissima e intenta a godersi il sole pomeridiano e la lettura di un buon libro mentre i bambini guardano un cartone animato.

E proprio in un momento perfetto, i follower hanno deciso di tirar fuori dei vecchi argomenti che forse, prima o poi, nessuno sentirà più il bisogno di tornare a citare.

Caterina Balivo: “Sole, baciami almeno tu”

Anche se ormai è costretta ad affidare trucco e parrucco soltanto alle proprie abilità, Caterina Balivo sta affrontando la quarantena per il Coronavirus mostrandosi sempre in gran forma, anche nella più classica “tenuta da casa”.

Mentre prendeva il sole sul proprio balcone, infatti, la conduttrice indossava una felpa nera con il muso di una tigre e un paio di shorts dello stesso colore.

Mentre le braccia erano coperte per proteggersi dal freschetto di Marzo, le gambe di Caterina Balivo erano assolutamente in bella mostra e addirittura i piedi nudi della conduttrice erano in primissimo piano.

Inutile dire che è arrivato, tra i molti altri, il più classico dei commenti imbarazzanti. “Secondo me sei una feticista dei piedi” ha scritto un utente, probabilmente stuzzicato anche dall’acceso smalto giallo che Caterina sfoggiava sulle unghie.

Naturalmente i commenti fuori luogo non si sono fermati lì. Una donna che ha notato l’ora in cui la fotografia è stata pubblicata ha commentato: “Già al sole? I piatti li lava tuo marito?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 22 Mar 2020 alle ore 7:58 PDT

Caterina Balivo si è sentita costretta a commentare che per infilare i piatti sporchi in lavastoviglie e rigovernare la cucina servono nemmeno dieci minuti, ma la sua risposta non è bastata a coprire l’eco di gelosia che sembrava trasparire dal commento della follower a cui, forse, nessuno si è mai offerto di lavare i piatti del pranzo.

