Temptation Island, come sarà realizzata la nuova edizione del programma dell’amore? Maria De Filippi svela cosa stanno organizzando.

Come sarà la nuova edizione di Temptation Island? Con l’avvicinarsi dell’estate, la macchina di Temptation Island si metteva già in modo per realizzare la nuova edizione del programma dell’amore, solitamente in onda d’estate. Quest’anno, però, sulla realizzazione del programma c’è un grosso punto interrogativo. Da oggi, lunedì 4 maggio, tornano in onda diversi programma, ma cosa accadrà al programma condotto normalmente da Filippo Bisciglia?

Temptation Island, parla Maria De Filippi: “ci stiamo preparando”

A svelare se Temptation Island si farà è Maria De Filippi che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, oltre a parlare dell’incontro tra Gemma Galgani e i suoi misteriosi corteggiatori a Uomini e Donne, ha detto:

“Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”.



La redazione di Maria De Filippi, dunque, non si ferma e spera di poter tornare a lavorare normalmente come tutti. In concreto, dunque, come potrebbe essere il programma dell’amore?

Anche a Temptation, dunque, potrebbero esserci le chat come è accaduto per Uomini e Donne? Anche nel villaggio dell’amore, qualora dovessero esserci le condizioni per registrare la nuova edizione, il contatto fisico non dovrebbe essere diretto come accadeva nelle precedenti edizioni. Anche i programmi televisivi, dunque, sono in bilico in attesa di capire cosa accadrà durante la Fase 2 che parte ufficialmente oggi 4 maggio.