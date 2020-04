Covid Fase 2: riaprono anche gli aeroporti | dal 4 maggio i primi due

Covid Fase 2, la riapertura degli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze Peretola è anche un modo per testate le nuove norme di sicurezza

Covid Fase 2, dal 4 maggio anche i trasporti aerei in Italia cominceranno il lento ritorno alla normalità. Oggi Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti ha firmato il provvedimento che permetterà di riaprire a Roma Ciampino e Firenze Peretola. Una decisione presa di concerto con Roberto Speranza e il ministero della Salute in attesa di altre aperture.

I due scali torneranno ad ospitare il pubblico da lunedì prossimo e faranno anche da cavie per gli altri aeroporti. Serviranno infatti a testare i nuovi sistemi di controllo per i passeggeri e il personale, anche se la normalità sembra ancora lontana. Alitalia tornerà operativa a pieno servizio solo a giugno, così come Emirates. Invece Air Canada, American Airlines e Thai Airways riprenderanno i collegamento con l’Italia solo a fine ottobre.

Le regole sono le stesse che valgono già per gli altri mezzi di trasporto. Potrà viaggiare solo chi è munito di autocertificazione. Ma deve anche giustificare improrogabili ragioni di lavoro o necessità assoluta. E questo è soltanto uno degli aspetti legati alla sicurezza e al distanziamento, elementi necessari per non portare ad una nuova sospensione.

Covid, Fase 2 negli aeroporti, cosa cambia per i passeggeri?

Cosa cambierà nel trasporto aerei in Italia? Molto, quasi tutto partendo propri dagli aeroporti. Tutte le aree, comuni e private, dovranno essere sanificate e igienizzate più volte al giorno. Gli spostamenti dei passeggeri saranno regolati in funzione degli spazi, sfruttando tecnologie avanzate come il riconoscimento biometrico. Allo studio anche tamponi o test sierologici per chi si imbarca Inoltre per evitare code ai banchi ,potrebbe essere obbligatorio fare check-in online.



Alitalia già nei giorni scorsi ha già informato i passeggeri iscritti al programma ‘Millemiglia’ di alcune novità . Come i termoscanner per rilevare la temperatura corporea prima della partenza e la distanza di sicurezza obbligatoria durante tutte le operazioni effettuate in aeroporto. Inoltre serve la mascherina protettiva da indossare al momento di entrare in aeroporto.

Sea, che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, ha già effettuato alcuni lavori obbligatori. Ha fatto montate pannelli in plexiglass per evitare il contatto diretto fra passeggero e addetti E le code dovranno garantire almeno 1,5 metri tra un passeggero e l’altro. Ma ci sarà pure un diverso sistema di distribuzione dell’aria all’interno delle aree aeroportuali, come in ospedale.



In tutto questo, le compagnie si stanno attrezzando per ricominciare a pieno regime. Easyjet riprenderà i voli dal 3 maggio, Ryanair dall’8-9 maggio. Vueling ed Eurowings saranno attive dal 1° giugno e Blue Panorama dal 6-7 giugno.