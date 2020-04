Uomini e Donne, Gemma Galgani si prepara a conoscere Sirius, Occhi Blu e CuordiPoeta: Maria De Filippi svela come avverrà l’incontro.

Gemma Galgani è pronta a conoscere i suoi corteggiatori misteriosi. La dama di Torino sta chattando con Occhi Blu, Sirius e CuordiPoeta. Dopo averli conosciuti attraverso le parole e pochi dettagli del loro corpo scoperti grazie ad alcune immagini, Gemma è pronta ad incontrarli, ma come avverrà il fatidico incontro tra la dama di Uomini e Donne e i suoi corteggiatori? A svelare tutto è Maria De Filippi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Ida Platano amareggiata: “Mi è stata portata via”

Uomini e Donne, l’incontro tra Gemma Galgani e i corteggiatori Occhi Blu, Sirius e CuordiPoeta

Da lunedì 4 maggio, alle 14.45 su canale 5, tornerà la versione classica di Uomini e Donne. Dopo aver chattato per settimane con i suoi pretendenti misteriosi, per Gemma Galgani è arrivato il momento d’incontrare e guardare negli occhi i tre cavalieri che, finora, l’hanno colpita di più attraverso le parole e i gesti fatti a distanza. L’incontro avverrà con una modalità particolare come confessa Maria De Filippi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gemma Galgani furiosa: “Tina è invidiosa perché sono magra”

«Vedrà finalmente con chi ha chattato: entrerà in una specie di imbuto che la porterà in studio, e lì incontrerà Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius, che dice di avere 26 anni anche se Gemma non ci crede. Sarà allora che capirà se dietro la chat c’è una sòla o la verità», ha spiegato la conduttrice.



SULLO STESSO ARGOMENTO: Gemma Galgani | Messaggi bollenti da Cuore di poeta e Occhi Blu

Anche Giovanna Abate, finita al centro delle polemiche per alcune cose dette a Sammy Hassan, ha cominciato una conoscenza in chat e anche per lei ci saranno i fatidici incontri.

«Giovanna, invece, incontrerà un ragazzo che si presenta come L’Alchimista e un altro che si è presentato come Leonardo. Paradossalmente è stata lei stessa a dirmi che nel giro di queste due settimane ha trovato molto più corteggiamento rispetto a prima: la parola è diventata più importante di quello che si apprende in esterna», ha detto ancora la De Filippi.