Programmi tv in onda dal 4 maggio: con l’inizio della Fase Due tornano alcune trasmissioni sospese. Ecco tutto ciò che vedremo a maggio.

Da maggio, alcuni programmi tv sospesi per l’emergenza coronavirus, torneranno regolarmente in onda anche se senza pubblico e rispettando tutte le norme di sicurezza previste dal Governo per contenere i contagi. Quali sono, dunque, le trasmissioni che torneranno a fare compagnia agli italiani? Andiamo a scoprire tutto.

Programmi tv in onda a maggio: tornano Vieni da me, L’Eredità e Avanti un altro

Tra i programmi Rai, a maggio, tornerà in onda Vieni da me con Caterina Balivo che nei giorni scorsi si era lasciata andare ad una riflessione sulla situazione che stanno vivendo i bambini. Dovrebbe tornare in onda anche L’Eredità con nuove puntate come ha spiegato Flavio Insinna in collegamento con Domenica In: “Stiamo facendo di tutto, in sicurezza come hai detto tu. Ci sta provando la Rai. I responsabili stanno cercando di riaccendere le macchine”, ha spiegato il conduttore a Mara Venier.

L’11 maggio dovrebbe tornare in onda anche La prova del cuoco con Elisa Isoardi. A giugno, inoltre, potrebbe andare in onda la nuova edizione di Made in Sud sempre senza pubblico. Italia sì di Marco Liorni e La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini, come fa sapere CheTVfa , continueranno ad andare in onda fino alla fine di giugno.

Anche Mediaset è pronto a rilanciare alcuni programmi sospesi per la pandemia da coronavirus.

Dal 4 maggio torna in onda anche Uomini e Donne nella sua versione classica. Inoltre, da domenica 3 maggio, come fa sapere Bubino Blog, dovrebbe tornare in onda anche Avanti un altro con puntate inedite che dovrebbero essere trasmesse, sempre alle 18.45 su canale 5, fino al 21 giugno. La televisione, dunque, rispettando tutte le norme di sicurezza, si prepara per tornare e chiudere la stagione televisiva sperando di poter tornare regolamente a settembre.