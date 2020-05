La scrittrice Stephanie Meyer ha annunciato che il prossimo 4 agosto uscirà il nuovo libro della saga di Twilight: Midnight Sun, la storia dal punto di vista di Edward.

Edward e Bella stanno per tornare.

Ad annunciarlo la stessa autrice della celebre saga di Twilight, Stephanie Meyer che annuncia l’uscita dell’attesissimo Midnight Sun il 4 agosto.

Le prime pagine di questa storia erano state già redatte anni or sono ma nel 2008 a causa di un hacker finirono in rete: l’ira della Meyer fu tale da farle decidere di accantonare il progetto. Fu la stessa autrice poi nel 2013 ad annunciare che non avrebbe più scritto nulla sul mondo di Twilight.

Sette anni di acqua passata sotto i ponti e l’attuale situazione di emergenza internazionale sembrano però averle fatto cambiare idea.

