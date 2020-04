Mara Venier sul suo profilo Instagram ha confidato ai suoi fan di Domenica In di essere particolarmente triste a causa di tutto quello che sta accadendo per l’emergenza del coronavirus in Italia.

Mara Venier è solita condividere i propri pensieri, sia positivi sia negativi, con i suoi fan sul suo profilo Instagram.

La conduttrice di Domenica In, nelle scorse ore, è apparsa piuttosto triste a causa di tutto quello che il nostro paese sta vivendo da qualche mese a questa parte per l’emergenza del coronavirus. Anche Mara, come tutti noi, avverte la mancanza delle persone a lei care che purtroppo non può vedere a causa delle norme imposte dagli organi competenti al fine di evitare il contagio.

“Oggi sono particolarmente triste” ha spiegato la conduttrice, che di recente ha sbottato dopo Domenica In. “Per questo motivo ho deciso di farmi la carbonara e di bere un po’ di champagnino” ha proseguito. “Alla faccia del coronavirus, che se ne andasse dove sapete voi!”

Mara Venier è apparsa triste su Instagram, ma nonostante ciò trova sempre la forza di andare avanti diventando una fonte d’ispirazione per i suoi fedeli sostenitori.

Domenica In | Mara Venier si sfoga su Instagram: “Che malinconia!”

Purtroppo anche il clima di questi giorni non sembra aiutare l’umore di Mara Venier, che sembra soffrire anche della mancanza delle belle giornate. Visto che la pioggia incessante di questi giorni non fa di certo respirare l’aria di primavera.

“Questo tempo di merd* non aiuta nemmeno” ha esclamato sui social Mara Venier prima di Domenica In, che di recente ha lanciato anche un messaggio di speranza ai suoi telespettatori. “Una giornata davvero deprimente” ha proseguito la zia più amata d’Italia. “Davvero brutta e malinconica” ha concluso, ma i suoi fan hanno subito provato a tirarla su di morale.

Nonostante qualche momento di tristezza, la conduttrice di Domenica In è pronta a tornare sul piccolo schermo per infondere, per quanto possibile, il buon umore al pubblico di Rai 1, facendoli distrarre per qualche ora dai problemi che tutti in questo preciso momento storico siamo costretti ad affrontare.