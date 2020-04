Coronavirus | Mara Venier dopo la messa in onda di Domenica In ha sbottato contro alcuni utenti di Instagram

Non è stata una puntata facile quella di ieri per Mara Venier a Domenica In. La zia più amata d’Italia, durante la diretta, ha avuto non pochi problemi tecnici. Per questo motivo, subito dopo la messa in onda, ci ha tenuto a scusarsi con il pubblico del piccolo schermo.

Alcuni utenti della rete, però, non hanno apprezzato il suo messaggio di scuse, sindacando che lo spettacolo andato in onda ieri non era dei migliori e che il programma ai tempi del coronavirus non fa che diventare sempre più noioso. La risposta di Mara, come prevedibile, non è tardata ad arrivare e ha subito messo a tacere tutti.

“Dovreste apprezzare il lavoro che tutti noi stiamo facciamo ogni settimana, rischiando la nostra salute” ha affermato la conduttrice su Instagram, che di recente ha lanciato un messaggio di speranza. “Cerchiamo di tenervi un po’ di compagnia, non dovreste criticare” ha concluso.

Mara Venier ha perso la calma dopo Domenica In, rimproverando quella fetta di pubblico che non apprezza gli sforzi di un intero di team di andare in onda in un momento così difficile.

Coronavirus | Mara Venier spiega perché va in onda con Domenica In

I commenti di Mara Venier non sono di certo finiti qui. La zia più amata d’Italia ci ha tenuto a sottolineare il motivo per cui lei e il suo team, nonostante le mille difficoltà generate dal coronavirus, abbiano scelto di continuare con la messa in onda di Domenica In.

La zia più amata d’Italia ha spiegato che continua ad andare in onda perché in un periodo complicato e difficile come questo, il pubblico ha bisogno di distrarsi almeno un minimo e lei spera di portare gioia, per qualche ora, con la sua trasmissione.

“Mi spiace se alcuni telespettatori ritengano che il programma sia diventato noioso” ha premesso Mara, che di recente ha ricordato la scomparsa di sua madre. “Ma tanti altri sembrano invece apprezzare” ha aggiunto. “Continuiamo ad andare in onda per alleggerire un po’ la domenica visto l’aria che si respira in questo periodo”.

Mara Venier ha spiegato perché va in onda con il coronavirus, non deludendo le aspettative dei suoi fan.

Mara Venier, nonostante rischi ad andare in onda con un programma completamente rivoluzionato, si impegna al massimo per essere vicina al suo pubblico. Sarà forse per questo che è la zia più amata d’Italia?