Fase 2 Coronavirus | Ecco cosa ci aspetta con la fine del lockdown

L’Italia si sta preparando ad affrontare la fase 2 della pandemia da Coronavirus. Vediamo cosa ci aspetta dal 4 maggio in poi.

L’Italia dal 4 maggio dovrebbe entrare nella fase 2 della pandemia da Coronavirus ma non tutto sarà permesso. Ecco il parere del Comitato tecnico-scientifico consegnato al presidente del consiglio Giuseppe Conte in vista della fine del lockdown.

I luoghi dove si somministrano cibo e bevande, come i ristoranti potranno tornare in attività da metà maggio ma con una capienza ridotta del 50 per cento.

Inoltre, saranno allentati i divieti di spostamento ma servirà ancora l’autocertificazione. Dal 4 maggio ci si potrà spostare tra Comuni della stessa Regione ma non sarà consentito, se non per casi urgenti o di lavoro, spostarsi da Regione a Regione.

di Cristina Biondi