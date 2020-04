La chiave della felicità è a portata di mano solo che non lo sai

Se vuoi essere felice devi considerare due cose importanti. La chiave della felicità è molto più semplice di come pensi.

Spesso viviamo il momento presente con superficialità finendo col perdere di vista le cose veramente importanti, con l’avere rimpianti o col capire in ritardo alcune cose essenziali. Alla fine, se guardiamo al passato, capiamo che non ci siamo goduti abbastanza la vita. Il rammarico maggiore è quello di non essere stati in grado di fare le cose in modo diverso o di tenerci accanto delle persone che avrebbero potuto renderci davvero felici.

Godersi la vita non significa vivere intensamente il momento o provare cose pericolose, piuttosto significa sfruttare il momento presente facendo le giuste scelte in termini di lavoro, relazioni sociali e partner romantico, in definitiva significa vivere ogni momento come se fosse l’ultimo e soprattutto circondandoci delle persone giuste.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Benessere Psicologico | 5 esercizi per allenarci alla felicità



Perché circondarsi di persone positive è una terapia?

Colleghi, amici o parenti sono importanti per soddisfare i bisogni di socializzazione della maggior parte delle persone. Dato che niente è per sempre, né il lavoro, né il matrimonio, né l’amicizia, investire in diverse relazioni è necessario al fine di garantire una rete protettiva nel caso in cui vada tutto male. Come spiega lo psicosociologo Dominique Picard, circondarsi di persone diventa allora necessario per salvaguardare il proprio equilibrio, non sprofondare nella solitudine e interagire con le persone che ci completano e ci portano gioia e buon umore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Astrologia | Cosa serve ai segni zodiacali per essere felici



Le persone positive sono una vera benedizione. Costituiscono un cerchio protettivo e affettivo che funge da scudo contro tutte le forme di negatività e pessimismo. Quando siamo circondati da persone positive, riusciamo a superare meglio le difficoltà della vita quotidiana condividendo le nostre risate ma anche i nostri dolori tutto diventa più semplice da accettare.

Una amicizia sincera occupa un posto importante nella vita di ogni persona, in tutti gli ambiti e per una buona ragione, avere nella nostra vita un forte legame sociale è emotivamente redditizio. Aprirsi agli altri e costruire una vita con loro dà più significato alla nostra stessa vita, poiché ci sentiamo accettati e amati ed è un bisogno intrinseco specifico per ogni essere umano quello di sentirsi realizzati e di liberarsi della solitudine.

Essere circondati da persone positive significa avere una fonte che alimenta la nostra autostima: il fatto di avere amici fidati e familiari che credono in noi è molto confortante e motivante.

La stessa cosa si verifica nella vita privata col partner, perché non ha senso spegnersi lentamente in una relazione tossica che ci rende tristi e infelici. La vita è troppo breve per sprecarla. Inoltre, qualsiasi relazione tossica ha ripercussioni sulla salute fisica e mentale. In amore bisogna venirsi incontro, un’unione solida non è mai il risultato di un “investimento” che richiede grandi sforzi e frustrazioni, dovrebbere essere molto più semplice i così.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Test personalità | cosa vedi? Scopri qual è la via per la felicità

Lavora per vivere ma non fare il contrario

Lavorare per te e la tua famiglia è essenziale. Uno stipendio è sempre il benvenuto quando hai obblighi familiari da assolvere. Mantenere un lavoro è difficile, la concorrenza è spietata e spesso bisogna accontentarsi di lavorare in condizionni precarie. Lo stress diventa quindi quasi permanente con l’impossibilità di liberarsene. Ma investendo tutto il nostro tempo sul lavoro, perdiamo i momenti migliori della nostra vita, ovvero quelli trascorsi con la nostra famiglia e le persone che amiamo.

Per goderti la vita, devi creare un equilibrio tra lavoro e famiglia. Niente batte i bei ricordi che conserviamo dei momenti trascorsi con i nostri cari. Spesso trascuriamo i momenti che consideriamo irrisori quando invece dovremmo essere consapevoli del fato che essi costituiscono il vero pilastro della nostra felicità.