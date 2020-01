La felicità è una delle mete più ambite di ogni essere vivente. Scopri cosa serve ad ogni segno zodiacale per raggiungere la propria.

Essere felici è ciò che tutti quanti desideriamo e che, seppur in modo diverso, rincorriamo per tutta la vita. Ogni persona ha una sua immagine di felicità che può variare moltissimo dalle altre e che in qualche modo racconta il modo di essere di chi la desidera.

Eppure, tutti quanti, pur senza rendersene conto si trovano a crearsi dei paletti che impediscono di giungere facilmente alla meta. Per alcuni si tratta di una forma di difesa verso qualcosa che, seppur ambita, fa comunque paura. Invece, per altri è qualcosa che scatta in automatico e quasi senza un reale motivo. Mentre per altri ancora si tratta di un mix di fattori che si mettono insieme fino a complicare le cose. Comunque la si veda ognuno di noi ha una sua idea di felicità ed un modo personale di raggiungerla. Modo che, almeno in parte, può essere influenzato dalle stelle, almeno quanto lo è la nostra indole. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la cosa che gli uomini dello zodiaco non perdonano in amore e come i segni zodiacali affrontano la noia, scopriremo quindi cosa serve ad ogni segno per raggiungere la felicità.

Ecco cosa serve ad ogni segno per raggiungere la felicità

Ariete – Più apertura verso il mondo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono spesso convinti di poter fare tutto da soli e anche se in parte ciò sembra essere vero, dall’altra hanno bisogno degli altri per ottenere cose forse meno tangibili ma sicuramente non meno importanti. Una tra queste? Proprio la felicità. Per ottenerla, i nativi del segno hanno infatti bisogno di aprirsi e di comunicare sinceramente con gli altri. Solo così potranno conoscere meglio se stessi ed accedere alle risorse che gli servono per agire nel modo corretto e più idoneo a far raggiungere loro ciò che desiderano davvero.

Toro – Più sicurezza nei propri mezzi

I nativi del Toro, pur mostrandosi estremamente sicuri, celano una dose di insicurezza che molte volte può essere la causa dei loro problemi. Visto che per loro la felicità corrisponde quasi sempre al raggiungimento dei propri obiettivi e al coronamento di una vita vissuta nel modo più sereno possibile, l’unica cosa che gli serve per raggiungere ciò che sognano è una maggior sicurezza nei propri mezzi. Solo credendo davvero in ciò che vogliono riusciranno infatti ad impegnarsi nel modo giusto, indirizzando le energie là dove servono e arrivando così a sentirsi pienamente felici.

Gemelli – Più costanza

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone dai grandi sogni. Purtroppo, però, gli manca spesso la costanza per seguirli nel modo giusto. Questo fa si che si trovino a combattere con un concetto di felicità che spesso faticano a raggiungere. Impegnandosi maggiormente e credendo con più forza nei propri ideali, saranno sicuramente in grado di abbattere ogni ostacolo e di sentirsi così vicini al traguardo da trovare dentro di se la forza per crederci e per lottare sino alla fine.

Cancro – Più sincerità

I nativi del Cancro sono persone che si trovano spesso ad un passo dalla felicità ma che tante volte finiscono con il non riuscire ad afferrarla e tutto perché poco sinceri con se stessi e con gli altri. Ammettere ciò che provano e cosa vogliono davvero, per quanto difficile possa essere, rappresenta infatti il solo modo per raggiungere quella felicità che inseguono da sempre e che alla fine è fatta di tante sfumature che tutte insieme formano un disegno non poi così difficile da realizzare. A patto che abbiano però il coraggio e la forza di mettersi a nudo e di usare colori veri e che nascono dal loro cuore.

Leone – Più accortezza per gli altri

I nati sotto il segno del Cancro non hanno grossi problemi nel prendere ciò che desiderano e lo fanno solitamente con una tale sicurezza da spiazzare chiunque si trovi nei paraggi. Il problema è che così facendo finiscono con l’isolarsi o con il creare una sorta di muro invisibile che alla fine impedisce loro di cogliere la bellezza che li circonda. Aprirsi verso gli altri ed imparare il bello del cooperare e del dare senza dover ricevere è un buon primo passo per avvicinarsi verso una forma di felicità in grado di farli sentire realizzati e sicuramente meglio di quanto non si sentano ora.

Vergine – Più positività

Cosa serve ai nativi della Vergine per essere felici? Solo un po’ di positività. Cambiando modo di vedere le cose si accorgeranno infatti che la felicità si trova proprio ad un passo e che spesso basta allungare le mani per prenderla. Purtroppo il loro essere costantemente scettici e pronti a giudicare invece che a godere di ciò che li circonda, li spinge ad allontanare da se ogni possibile momento felice. Una cosa che possono facilmente cambiare, purché scelgano di vedere le cose nel modo giusto.

