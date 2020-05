Uomini e Donne | Giulia D’Urso su Giovanna Abate ammette: “Evito di farlo”

Uomini e Donne | Giulia D’Urso, fidanzata di Giulio Raselli, ha fatto una precisazione in merito al percorso di Giovanna Abate al Trono Classico, attualmente in onda su canale 5.

Durante il corso di questa stagione televisiva di Uomini e Donne, il pubblico del Trono Classico si è convinto che tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso ci sia un forte astio. Il motivo di tale convinzione risiede nel fatto che entrambe le giovani, dai primi giorni di settembre, corteggiavano lo stesso ragazzo: Giulio Raselli. Quest’ultimo, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, scelse Giulia, con cui tutt’ora è ancora fidanzata, litigando con Giovanna perfino durante il giorno della scelta, avvenuta in diretta su canale 5 (episodio unico, mai accaduto prima nella storia del dating show di Maria De Filippi).

Da quel momento il pubblico da casa si è convinto in qualche modo che le due ragazze non si sopportino affatto, ma la realtà è bene lontana da quanto loro immaginano. Le due, certo ovviamente non sono diventate migliori amiche dopo la fine del percorso di Raselli sul trono, si rispettano. In quanto Giulia e Giulio hanno dimostrato di avere un sentimento solido alla base, i due convivono insieme sin da dopo la scelta, mentre Giovanna ha iniziato il suo personale percorso all’interno del programma, sperando di poter trovare anche lei l’anima gemella.

Le due non hanno mai litigato ma, come anticipato, erano semplicemente rivali in amore. Tutto qui, nonostante ciò Giulia d’Urso evita di parlare di Giovanna Abate ad Uomini e Donne. Il motivo?

La scelta della fidanzata di Giulio Raselli, tra l’altro lui di recente ha rivelato cosa pensa della coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, è stata più volte accusa dal popolo di web, quando esprimeva un’opinione sul percorso dell’Abate su canale 5, di essere falsa, se dichiarava qualcosa di positivo verso di lei, o invidiosa se invece ne parlava male.

Per questo motivo, allora, lei ha scelto di non parlarne più, lasciandosi andare ad un lungo sfogo con un utente di Instagram che le chiedeva per quale motivo non commentasse più le gesta della sua rivale sul piccolo schermo degli italiani al Trono Classico.

Giulia D’Urso fa una precisazione sul percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne: “Non va bene”

Giulia D’Urso, come anticipato, sul suo profilo Instagram ha scelto di lasciarsi andare ad un lungo sfogo spiegando il motivo per cui preferisce non commentare più il percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Nonostante, come ammesso da lei stessa, continui a seguire con piacere ciò che accade sul piccolo schermo. Anche perché, a causa dell’emergenza del coronavirus nel bel paese, Giovanna è l’unica sopravvissuta al Trono Classico visto che i percorsi dei suoi colleghi (Sara Amira, Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli) sono stati sospesi.

“Non è che non rispondo alle domande che mi fate sul suo percorso per cattiveria o chissà per quale assurdo motivo voi riteniate io non voglia farlo” ha premesso la fidanzata di Giulio Raselli su Giovanna Abate al Trono Classico, tra l’altro un ex di Gemma Galgani ha fatto il provino per venirla a corteggiare. “Preferisco evitare di parlare del suo percorso perché nonostante io segua il programma e non abbia assolutamente nulla contro di lei” ha spiegato l’ex corteggiatrice di canale 5. “Ogni volta vengo puntualmente attaccata” ha proseguito. “Sia che esprima un parere positivo sia che di qualcosa di lei in negativo” ha continuato. “Ogni volta c’è sempre qualcuno che percepisce male le mie parole, così preferisco non parlare proprio dell’argomento” ha concluso. “Tutto qui”.

“Se le faccio un complimento, in automatico vengo dipinta come una persona falsa che vuole soltanto apparire bene di fronte agli occhi di tutto” ha poi continuato Giulia D’Urso su Instagram. “Se invece commento in maniera negativa, sono una persona cattiva e invidiosa che sta ancora a rosicare per il percorso a Uomini e Donne” ha continuato con il suo sfogo sui social.

“Qualsiasi cosa faccia o dica, continuo a sbagliare e non vi va bene” ha aggiunto. “Quindi taccio e mi concentro sul parlare di altre cose che non hanno a che fare con il passato”

Nonostante Giulio d’Urso preferisca non commentare quanto va in onda, il percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne continua senza sosta. Di recente in rete è anche spuntata una nuova segnalazione sull’identità dell’Alchimista, il suo famoso corteggiatore mascherato che ha colpito tutto il pubblico del piccolo schermo degli italiani.