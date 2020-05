Pago dopo la rottura con Serena Enardu svela: “Ricomincio a vivere”

Pago, dopo la recente rottura con Serena Enardu, sul suo profilo Instagram ha dichiarato che pronto a ricominciare a vivere, presentando anche il suo primo libro Vagabondo per amore.

Pago, emergenza del coronavirus a parte, non sta di certo passando un bel periodo. L’artista sardo, come ormai noto, di recente ha deciso di terminare la sua storia con Serena Enardu.

Nonostante i due abbiano più volte provato e riprovato a rimettere insieme i cocci del loro amore, hanno deciso che forse è meglio separare le loro strade in maniera definitiva, ma il cantante non ha nessuna intenzione di stare con le mani in mano e si è subito lanciato a capofitto nel suo lavoro presentando il suo primo libro e l’uscita del suo nuovo pezzo.

Vagabondo per amore è il nuovo libro di Pago è segna la sua rinascita, artistica e privata, in quanto il cantante, come annunciato sul suo profilo Instagram, è pronto a ricominciare a vivere.

Nell’opera, quasi sicuramente, ci sarà una parte dedicata alla sua ex, che avrebbe fatto qualcosa di grave per tradire la sua fiducia.

Pago presenta Vagabondo per amore: “Vi racconto tutto quello che non ho mai detto prima”

Pacifico Settembre, come anticipato, ha presentato il nuovo progetto sul suo profilo Instagram, raccogliendo il consenso dei suoi fedeli sostenitori che da tempo non attendevano altro che suo ritorno sulle scene in campo artistico e non per nuovi progetti tv, visto che l’ex di Serena Enardu è reduce da ben due reality show.

“Il 16 giugno sarà finalmente disponibile il mio primo libro Vagabondo per amore” ha annunciato Pago su Instagram, che di recente è stato attaccato da Serena Enardu. “Ora lo stringo tra le mie braccia e capisco quel mio amico che mi aveva confidato che un libro è un po’ come un figlio” ha spiegato il cantante.

“Lo devi accudire, lo devi coccolare” ha aggiunto l’artista sardo. “Qui dentro ci sono io, la mia storia e tutto quello che non vi ho mai raccontato prima d’ora“ ha concluso. “Ricominciare a vivere, leggetelo e suonate sempre con il cuore perché la vita è bella anche quando è brutta”

Pago dopo la rottura con Serena Enardu è pronto a rimettere insieme e pezzi della sua vita e a farsi strada nel campo artistico e, fortunatamente, può contare sul supporto e l’amore dei suoi fan.