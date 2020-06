Uomini e Donne | Raffaella Mennoia si sbilancia su Gemma e Giovanna

Uomini e Donne | Raffaella Mennoia, autrice del Trono Classico, si è sbilanciata su Gemma Galgani e Giovanna Abate sul suo profilo Instagram.

Raffaella Mennoia non ha di certo bisogno di presentazioni. L’autrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha tirato le somme di questa stagione nuova televisiva che si sta spingendo sempre di più verso la conclusione.

Il braccio destro di Maria De Filippi non ha avuto di certo un anno facile, visto che il programma è stato interrotto per un po’ a causa dell’emergenza del coronavirus e sono stati costretti, fortunatamente per un breve periodo, a reinventare interamente un format.

A fine percorso, com’è giusto che sia, si tirano le somme dell’anno trascorso e la Mennoia si è lasciata andare ad una piccola conclusione, rivelando che ha amato il suo lavoro perché le ha permesso di conoscere delle persone speciali.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis e Damante | Karina Cascella: “Non sono paragonabili”

“Sapete qual è il bello del mio lavoro? Gli incontri” ha scritto Raffaella Mennoia su Instagram, facendo riferimento a Gemma Galgani e Giovanna Abate, che ieri ha fatto la sua scelta, accompagnando il tutto ad un tenero scatto che le immortala insieme.

Nonostante le difficoltà, Raffaella si può ritenere soddisfatta di quest’anno visto che si porta a casa nuovi affetti e soddisfazioni lavorative.

Gemma Galgani risponde a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: “Le tue belle parole”

Gemma Galgani ha subito replicato alla dolce dedicata lasciata da Raffaella Mennoia di Uomini e Donne, rivelando che anche lei si porta a casa il loro rapporto e quello con Giovanna Abate. Un rapporto fondato sull’affetto sincero e la stima reciproca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gemma Galgani e Sirius | Ida Platano: “ecco cosa c’è tra loro”

“Raffaella, ti ringrazio” ha prontamente risposto Gemma Galgani a Raffaella Mennoia, che di recente è stata stroncata da un suo ex. “Grazie per le belle parole che mi hai detto” ha proseguito la dama. “Ricambio l’affetto che mi hai sempre dimostrato” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Il bello del mio lavoro sono gli incontri..🦋 @uominiedonne grazie ❤️ Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia) in data: 3 Giu 2020 alle ore 5:47 PDT

A lei si è aggiunta anche Ida Platano del Trono Over, che si è complimentata per la bellezza delle protagoniste dello scatto.