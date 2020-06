Alessandro Graziani “interrogato” da Parpiglia | Enardu: “Malati di mente”

Alessandro Graziani è stato “interrogato” Gabriele Parpiglia durante il corso di Uomini e Donne in merito al suo rapporto con Serena Enardu. L’ex compagna di Pago ha commentato il tutto sul suo profilo Instagram.

Alessandro Graziani, pur essendosi eliminato dal Trono Classico di Uomini e Donne è stato uno dei protagonisti della puntata andata in onda oggi. Il motivo? Come ben noto, lo scorso anno Alessandro ha ricoperto il ruolo di tentatore a Temptation Island Vip, catturando le attenzioni di Serena Enardu che scelse di interrompere la sua relazione con Pago ed iniziare una conoscenza con lui.

Dopo qualche settimana, Serena decide di chiudere la conoscenza con Graziani per provare a riconquistare l’amore del suo ex compagno e dopo mesi riesce finalmente a tornare con lui, fin quando qualche settimana fa annuncia la loro rottura. Il cantante, allora, sceglie di cambiare all’ultimo minuto il capitolo del suo libro a lei dedicato e raccontare al pubblico i motivi del loro addio e lo fa anche attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Chi dove rivela di aver scoperto, dopo aver controllato il telefono di lei, che Serena e Alessandro hanno avuto più di una conoscenza ma una vera e propria relazione.

In studio, per amore della verità e della chiarezza, Maria De Filippi ha ospitato Gabriele Parpiglia, che ha raccolto la testimonianza di Pago, e quest’ultimo ha “interrogato” Alessandro, chiedendogli se tra lui e Serena c’è stata una semplice conoscenza o una storia vera e propria come dice di aver scoperto il cantante leggendo le conversazioni sul telefono della sua ex.

Alessandro ha negato di aver avuto una relazione con Serena, confermando di averla vista soltanto due volte, come raccontato anche da lei, e di averla sentita per qualche tempo prima che lei decidesse di chiudere ogni rapporto per riprovare a riconquistare il cuore di Pacifico. Parpiglia non è sembrato molto convinto della spiegazione dell’ex corteggiatore di Giovanna Abate e ha chiesto maggiori dettagli a riguardo. Alessandro non è sembrato molto propenso a parlarne, affermando che non gli va di entrare troppo nel dettaglio visto che Serena Enardu è madre di un ragazzo adolescente.

“Che sia successo qualcosa tra me e lei nessuno lo ha mai negato” ha spiegato Alessandro Graziani “interrogato” da Gabriele Parpiglia a Uomini e Donne. “Non mi piace parlare di queste cose così pubblicamente, ricordiamo che Serena ha un bambino a casa. Io cosa dovrei dire?” ha chiesto retoricamente l’ex corteggiatore di Giovanna Abate, visto che Parpiglia lo ha spronato più volte a raccontare la verità. “Potrebbe chiamarmi e ne parliamo” ha proposto Alessandro.

“Lui non lo farebbe mai, perché non lo fai tu?” ha subito replicato Parpiglia. “Non chiamare me o il direttore Alfonso Signorini, chiamalo tu e raccontagli ogni cosa di quello che è successo tra te e Serena” ha concluso.

Serena Enardu commenta l’intervista di Alessandro Graziani con Parpiglia a Uomini e Donne

Serena Enardu sul suo profilo Instagram ha ovviamente commentato il tutto, affermando di trovare assurdo di come si voglia trovare per forza una propria verità che non corrisponde su quanto è accaduto in realtà. L’ex fidanzata di Pago si è lasciata sfuggire anche una provocazione, affermando che a questo punto non sarebbe stato male avere una relazione con Alessandro Graziani, visto che tutti non fanno altro che attribuirgliela.

“Io sono allibita, ciò voi avete costruito quattro mesi di una relazione che non c’è mai stata” ha esclamato Serena Enardu sull’intervista di Gabriele Parpiglia a Uomini e Donne, dove tra l’altro si è registrata la scelta di Giovanna Abate. “Ma questo punto sapete che c’è? Vi dico ma magari!” ha proseguito l’ex fidanzata di Pago su Instagram. “Ma io veramente, boh” ha concluso Serena, lasciandosi poi andare ad una riflessione in merito all’accaduto.

“Un’ultima cosa vorrei aggiungere” ha premesso la Enardu. “In questo periodo ho sempre pensato che la cosa peggiore che ci fosse in questo mondo fosse l’ignoranza” ha proseguito Serena. “Invece oggi mi sono resa conto che la peggiore cosa invece riguarda la presenza dei visionari, i canta storie, quelli che si convincono di cose che non sono mai accadute, te le attribuiscono e te le fanno pure pagare“.

“C’è davvero aver paura di queste persone più che degli ignoranti” ha concluso Serena Enardu che aveva già replicato alle dichiarazioni di Pago. “Sono dei malati di mente” ha concluso, elogiando poi il comportamento di Alessandro Graziani a Uomini e Donne.