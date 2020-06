Giovanna Abate ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: chi è

Giovanna Abate ha fatto la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne. Ecco chi è lui e cosa le ha risposto, se iniziare o meno una relazione con lei.

Giovanna Abate, come è stato annunciato negli scorsi giorni, era pronta a scegliere con chi dei suoi corteggiatori, Sammy Hassan e Davide Basolo, iniziare una relazione al di fuori del Trono Classico di Uomini e Donne.

La tanto attesa scelta è stata finalmente registrata e Il Vicolo delle news ha riportato cosa è avvenuto durante il corso della puntata. Il portale web, però, ci ha tenuto a precisare che non sa se questa talpina fortunata, a cui è stato permesso di prendere parte alla puntata, probabilmente dietro le quinte, abbia raccontato la verità o meno, ma c’è un’alta possibilità che quanto affermato possa corrispondere al vero.

Che cosa ha rivelato la talpa in questione?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gianni Sperti ammette: “C’è stata preoccupazione”

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan a Uomini e Donne! Purtroppo la Talpa non è stata in grado di raccontare maggiori dettagli, oltre alla risposta del corteggiatore che negli scorsi giorni ha ammesso di essere pienamente consapevole di piacere all’Abate, né se Gemma Galgani ha avuto il suo lieto fine con il bel Nicola Vivarelli, che ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo. O come ha reagito Davide Basolo al no della tronista, ma andiamo al sodo: che cosa ha risposto Sammy?

Uomini e Donne | Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan: cosa ha risposto

A Uomini e Donne si è portato al termine il percorso di Giovanna al Trono Classico (l’unica al momento, visto che non si sa ancora nulla degli altri percorsi dei suoi ex colleghi). Cosa ha risposto, quindi, Sammy alla tronista?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maurizio Costanzo stronca Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Stratega”

Sammy Hassan ha detto sì a Giovanna Abate. Anche se la sua risposta non è sembrata al quanto convinta, visto che ha accompagnato al tutto con un: “Sì, vediamo come va”. Quasi come se volesse provare una conoscenza più che iniziare una relazione vera e propria con la tronista, a cui il suo ex corteggiatore Alessandro Graziani non ha chiuso le porte.

Come anticipato, purtroppo la talpina in questione non ha saputo aggiungere altri dettagli in merito allo svolgimento della registrazione. Non ci resta, quindi, di attendere la messa in onda della scelta di Giovanna a Uomini e Donne per vedere com’è avvenuta la scelta e come ha reagito Davide Basolo di fronte al rifiuto della ragazza che corteggia da qualche tempo.