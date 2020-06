Maurizio Costanzo stronca Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Stratega”

Maurizio Costanzo ha stroncato l’atteggiamento di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne, definendola una stratega. Il conduttore ha fatto riferimento alla sua conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli, il corteggiatore di soli 26 anni.

Maurizio Costanzo, come ormai noto, da qualche tempo segue personalmente una rubrica su Nuovo, dove ama confrontarsi con i pareri del pubblico del piccolo schermo. Insieme, infatti, commentano ciò che accade nel mondo della televisione, sbilanciandosi in merito a quello che quotidianamente viene trasmesso.

Ovviamente il marito di Maria De Filippi non poteva di certo non commentare, prendendo spunto da una lamentale di una sua lettrice, il fenomeno Gemma Galgani.

La dama da semplice partecipante al Trono Over di Uomini e Donne si è imposta come un vero e proprio personaggio televisivo, tanto da conquistare il pubblico del piccolo schermo che però non ha iniziato a vederla di buon occhio da quando ha iniziato una conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli, un giovane di soli 26 anni che ha scelto di corteggiarla nel programma, nonostante la forte differenza di età che li separa.

Secondo la telespettatrice che ha scritto a Costanzo, Gemma ha perso ogni credibilità scegliendo di iniziare questa conoscenza che, secondo il pubblico, sarebbe senza il minimo futuro. Maurizio ha rispondo alla sua lettrice, sbilanciandosi sull’atteggiamento della dama nel programma, facendo una rivelazione che forse il pubblico non si sarebbe mai aspettato da lui sulla beniamina di sua moglie. Che cosa ha detto?

Maurizio Costanzo ha stroncato Gemma Galgani a Uomini e Donne, che di recente è stata attaccata anche da un suo ex del Trono Over, affermando che la dama, dopo ben 11 anni di permanenza sul piccolo schermo, non è di certo estranea ai meccanismi televisivi e che con il tempo è diventata una vera e propria stratega. Gemma, infatti saprebbe bene, secondo il marito di Maria De Filippi, come far parlare di sé e mantenere il pubblico incollato al piccolo schermo.

“Gemma è stratega, sa il fatto suo” ha spiegato Costanzo. “Sa bene come tenere accesa l’attenzione su di lei” ha osservato il conduttore.

Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne: Maurizio Costanzo sulla conoscenza con Nicola Vivarelli

Gemma Galgani, come anticipato, a causa della scelta di farsi corteggiare da Nicola Vivarelli a Uomini e Donne ha attirato su di sé non poche polemiche. C’è infatti chi l’accusa, come anticipato, di aver perso la ragione. O c’è chi invece ritiene che lei e Sirius stiano soltanto sfruttando la situazione per ottenere una maggiore visibilità.

La dama però sul suo profilo Intagram è stata costretta a bloccare tutti i commenti dei suoi follower, in quanto dal momento che ha scelto di farsi corteggiare da Nicola è stata ricoperta di insulti e probabilmente, data anche la sua grande sensibilità, ha preferito non dare mano agli utenti della rete di insultarla.

Maurizio Costanzo ha però fatto notare che almeno per il momento, il giovane corteggiatore ha sempre tenuto un comportamento impeccabile. Senza dare modo di poterlo accusare di qualcosa, visto che è sempre stato molto rispettoso nei confronti della sua dama.

“Lui dice di essere estremamente sincero nei confronti di Gemma” ha spiegato Maurizio Costanzo sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, tra l’altro è arrivata una segnalazione sul suo conto dove lo si accusa di essere già fidanzato. “Nonostante l’enorme differenza di età, lui ne ha 26 mentre lei 71, loro proseguono la loro conoscenza” ha fatto notare il conduttore. “I numeri non sembrano affatto spaventarli, anche se hanno causato non poche critiche tra il pubblico” ha concluso.

Nonostante tutto, il marito di Maria De Filippi non sembra essere molto convinto di tale conoscenza tra i due al Trono Over di Uomini e Donne, visto che ritiene la dama una vera e propria esperta di strategie per attirare l’attenzione su di sé, vista anche la lunga esperienza negli studi televisivi Elios di Roma.

“Vedremo come andrà a finire la conoscenza tra di loro” ha aggiunto Maurizio, che non sembra essere molto ottimista a riguardo.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne riusciranno a far cambiare idea al pubblico del Trono Over? Il periodo estivo, in cui la trasmissione non va in onda, metterà alla prova il loro rapporto e la dama, che di recente ha lasciato un messaggio a Giordana Angi dopo Amici Speciali, non sembra esserne affatto preoccupata.