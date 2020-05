Giovanna Abate a Uomini e Donne | Sammy ammette: “So di piacerle”

Giovanna Abate | Sammy Hassan ha rivelato di essere pienamente consapevole di poter essere la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne, ma è ancora indeciso sulla sua risposta.

Giovanna Abate sta per terminare il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne. A breve, infatti, la tronista dovrà rivelare chi tra Davide Basolo e Sammy Hassan ha conquistato il suo cuore.

Il pubblico del piccolo schermo, però, è convinto che Sammy sarà la scelta ed anche lui stesso, in più di un’occasione, ha rivelato di averlo pensato in quanto è innegabile che lei provi una sorta di attrazione nei suoi confronti. Nonostante ciò, Hassan non sa ancora se continuare la conoscenza con Giovanna al di fuori del programma.

“So di piacerle e qualche volta ammetto di aver pensato di essere io la sua scelta” ha confidato Sammy sulle pagine del magazine dedicato alla trasmissione. “Il nostro è uno di quei rapporti passionali, dove litigare fa parte delle dinamiche della coppia, ma ho paura che alla lunga potrebbe portare ad allontanarci” ha confidato il corteggiatore che non è ancora pronto alla scelta, che andrà in onda settimana prossima.

Sammy Hassan ha pensato di essere la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, ma nonostante tutto non sa ancora se ha voglia di conoscerla o meno al di fuori del programma di Maria De Filippi. Il pubblico sembra assolutamente convinto che le rifilerà un bel no.

Sammy Hassan si sbilancia su Davide Basolo, corteggiatore di Giovanna Abate: “E’ astuto”

Sammy Hassan, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a rivelare anche cosa pensa dell’Alchimista, Davide Basolo.

Il corteggiatore di Giovanna ha rivelato che Davide è molto astuto e sicuramente la mossa di corteggiare Giovanna con una maschera ha attirato su di sé un elevato interesse del pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne.

“Ritengo che sia un ragazzo molto astuto” ha precisato Sammy Hassan sull’Alchimista. “Tutta la sceneggiata che ha messo su con la maschera” ha proseguito il corteggiatore, che di recente è stato attaccato da Alessandro Graziani. “Gli ha dato un bel po’ di visibilità” ha concluso, mentre sul suo ex “collega” si è limitato a dire che ha fatto bene ad abbandonare il programma, in quanto era chiaro che Giovanna Abate a Uomini e Donne non era interessata a lui.

Il pubblico del piccolo schermo, intanto, non vede l’ora di poter vedere la scelta settimana prossima, convinti che Giovanna Abate sceglierà Sammy Hassan a Uomini e Donne. Avrà ragione?