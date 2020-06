Uomini e Donne | Gianni Sperti ammette: “C’è stata preoccupazione”

Uomini e Donne | Gianni Sperti ha svelato che c’è stato un momento di preoccupazione legato alla sospensione del Trono Classico e Over quando c’è stata l’emergenza del coronavirus in Italia.

Gianni Sperti è stato recentemente intervistato dal settimanale Novella 2000 dove, tra una confessione e l’altra, ha rivelato cosa ha provato nel momento in cui gli è stato comunicato che Uomini e Donne non sarebbe andato in onda per qualche tempo a causa dell’emergenza del coronavirus, prima che il programma approdasse sul piccolo schermo con un’edizione basata sul corteggiamento tramite chat. In quanto Mediaset, ma anche le altre reti, hanno preferito mettere da parte per qualche tempo tutti i programmi relativi all’intrattenimento per concentrarsi unicamente sul fare informazione.

“Quando ci è stato comunicato che avremmo dovuto chiedere c’è stato un momento di preoccupazione” ha rivelato Gianni Sperti sulla chiusura di Uomini e Donne, che di recente al Trono Over ha discusso con Veronica. “Ci siamo detti: e ora che si fa? La tv era diventata principalmente d’informazione” ha fatto notare l’opinionista. “Maria è stata una delle poche ad aver deciso di regalare un po’ di leggerezza al pubblico, l’apprezzo molto per quello che ha fatto” ha concluso l’ex di Paola Barale.

Gianni Sperti si sbilancia sul suo ritorno a Uomini e Donne: “Mi sentivo un bambino”

Gianni Sperti, oltre a ricordare il momento di stop di Uomini e Donne, ha anche svelato cosa ha provato quando invece è potuto ritornare al suo lavoro di sempre, quello che regala tante emozioni e risate al pubblico del piccolo schermo, che premia lo show sempre con ottimi ascolti.

“Quando siamo ritornati in onda per me è stata un’emozione unica” ha rivelato Gianni Sperti sul ritorno di Uomini e Donne, tra l’altro l’opinionista di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram. “Sembravo un bambino che poteva finalmente uscire a giocare con gli amici dopo che aveva finito tutti i compiti” ha spiegato l’opinionista del dating show di canale 5. “Chi lavora al programma per me rappresenta una seconda famiglia” ha poi aggiunto. “Ci lavoro da ben 20 anni” ha concluso.

Per Gianni Sperti, il programma rappresenta davvero un colosso della sua vita, considerato che come rivelato in più occasioni da lui stesso, in quanto lo ha aiutato ad uscire da un periodo particolarmente difficile che stava affrontando prima di diventare uno degli opinionisti più amati del piccolo schermo degli italiani.