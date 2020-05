Uomini e Donne | Alessandro Graziani contro Sammy: “Sono superiore”

Uomini e Donne | Alessandro Graziani, dopo la puntata di ieri del Trono Classico, sembrerebbe aver lanciato una frecciata al suo rivale Sammy Hassan.

Alessandro Graziani, durante la puntata in onda ieri del Trono Classico di Uomini e Donne, è stato duramente attaccato dal suo rivale Sammy Hassan che lo ha giudicato falso nel dire che se Giovanna Abate lo avesse scelto le avrebbe risposto di no, visto che durante il corso delle puntate ha sembra dichiarato un certo interesse per la tronista.

I protagonisti del Trono Over, tranne Gianni Sperti che ha difeso Alessandro, sono stati dello stesso parare di Sammy, mentre il pubblico del piccolo schermo ha prontamente difeso Graziani, affermando che è l’unico a provare un reale interesse per Giovanna Abate.

Alessandro, dopo la puntata, sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro volendo dare un consiglio ai suoi fedeli sostenitori. Consiglio che è sembrato essere una frecciatina nei confronti del suo rivale.

Alessandro Graziani ha lanciato una frecciatina a Sammy Hassan dopo la puntata? Il pubblico sembra essere convinto di sì, ecco cosa ha dichiarato.

Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne: “L’ho imparato, non date importanza”

Dopo la fine della puntata, come anticipato, Alessandro Graziani di Uomini e Donne ci ha chiarito a mettere alcuni puntini sulle i con i suoi fedeli sostenitori, utilizzando parole che sono sembrate essere una vera e propria frecciatina non solo a tutti coloro che lo hanno attaccato in puntata, ma in particolar modo nei confronti di Sammy Hassan.

“Volevo darvi un consiglio, che poi consiglio non è perché non sono nessuno, ma è il mio modo di vedere le cose o una parte di esse” ha precisato Alessandro Graziani su Instagram, che di recente è stato stroncato dall’Alchimista. “Nella mia vita ho incontrato parecchie persone, sia nel privato che nell’ambito sportivo, e non credo di essere l’unico a cui sia capitato che cercassero di metterti in cattiva luce o di spararti la cacca addosso” ha proseguito il corteggiatore di Giovanna Abate al Trono Classico.

“Ecco, io a questa persone ho sempre reagito in un modo solo. Quale? Ignorandole, avendo la presunzione di reputarmi superiore” ha spiegato Alessandro. “Il mio consiglio, dunque, è questo: scegliete a chi dare importanza nella vostra volta” ha suggerito. “Ad alcuni dovete soltanto ignorarli” ha concluso.

La frase del corteggiatore, ai suoi fedeli telespettatori, sembrerebbe essere indirizzata in tutto e per tutto al suo rivale. Il pubblico della rete, contrariamente a quanto è accaduto tra i protagonisti del Trono Over, sembra essere tutto dalla parte di Alessandro Graziani, dispiaciuto soltanto che prenderà una cocente delusione con la sua Giovanna Abate a Uomini e Donne.