Uomini e Donne | Alchimista stronca Alessandro Graziani: “È poco credibile”

Uomini e Donne | L’Alchimista, il corteggiatore di Giovanna Abate al Trono Classico, ha stroncato l’atteggiamento del suo rivale in amore Alessandro Graziani, giudicandolo poco credibile.

Giovanna Abate è quasi alla fine del suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne. La giovane protagonista del programma dovrà fare la sua scelta tra: Sammy, Alessandro Graziani e il nuovo misterioso arrivato, l’Alchimista.

Quest’ultimo, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma, si è lasciato andare ad alcune considerazioni in merito ai suoi rivali in amore. In particolare si è scagliato contro Alessandro, definendo il suo atteggiamento abbastanza strategico ma decisamente poco credibile.

“Nel corso di queste settimane lui ha radicalmente cambiato atteggiamento nei confronti di Giovanna” ha esordito il corteggiatore misterioso. “E’ chiaro che da parte sua c’è alle spalle una decisione strategica dietro a tale cambio” ha osservato Alchy, come ama chiamarlo Giovanna. “Ma risulta poco credibile e decisamente troppo forzato” ha concluso il ragazzo, che è stato recentemente smascherato dalla sua ex.

L’Alchimista ha stroncato Alessandro Graziani a Uomini e Donne ritenendolo decisamente poco credibile. Il pubblico del piccolo schermo, però, sembra pensarla in maniera radicalmente apposta, visto che ha espresso il desiderio di vedere, in caso di rifiuto da parte di Giovanna, Alessandro sul trono.

Uomini e Donne | Alchimista confessa: “Sammy Hassan? Non mi concentro su di lui”

Se nei confronti di Alessandro Graziani del Trono Classico, il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate ci è andato giù un po’ pesante, discorso completamente differente è invece per l’altro rivale Sammy Hassan.

L’Alchimista, in questo caso, ha preferito non esprimersi più di tanto, affermando che non lo ha mai calcolato più di tanto durante il corso del programma.

“Onestamente non mi sono mai concentro molto su di lui” ha rivelato l’Alchimista su Sammy di Uomini e Donne. “Siamo due persone completamente diversi, con due percorsi di vita completamente differenti tra loro” ha concluso senza dilungarsi in suo giudizio.

Il corteggiatore di Giovanna Abate sembrerebbe essere molto sicuro di sé, ma vedremo se il tempo gli darà ragione o meno visto che manca poco alla fine del programma.

Inutile negare però che il percorso di Giovanna Abate e l’Alchimista a Uomini e Donne ha riacceso l’interesse del pubblico verso il Trono Classico, visto che gli ultimi protagonisti scelti non avevano conquistato il suo favore.