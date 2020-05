Giulia De Lellis sfoggia un look total black per una cena fuori e incanta il fidanzato Andrea Damante: “sei migliorata negli ultimi anni”.

“Lago di Como”: con questa didascalia Giulia De Lellis pubblica la sua prima foto insieme ad Andrea Damante dopo il ritorno di fiamma. Sorridente e felice, l’influencer si è fatta immortalare mentre è stesa sulle gambe del proprio fidanzato che, protettivo, le circonda i fianchi con il suo braccio.

Il viso di Damante non appare nella foto, ma è indubbio che si tratti del deejay veronese che, dopo un anno e mezzo dalla rottura, è riuscito a riconquistare la sua Giulietta che aveva scelto quattro anni fa alla fine della sua avventura sul trono di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, lui si complimenta con la fidanzata: “sei migliorata negli ultimi anni”

Dopo aver trascorso la quarantena a Pomezia, Andrea Damante è tornato a Milano per riprendere in mano il proprio lavoro. Giulia lo ha raggiunto pochi giorni dopo e, ieri sera, si sono concessi una cena fuori approfittando della riapertura dei ristoranti. Per la serata, la De Lellis ha sfoggiato un outfit total black che metteva in risalto il suo fisico. Il look scelto da Giulia De Lellis che, nei giorni scorsi, è finita nel mirino di Valentina Dallari, ha conquistato Damante che si è lasciato andare ai complimenti.

Damante, sul proprio profilo Instagram, ha così pubblicato una storia in cui la protagonista è Giulia. Il deejay veronese si sofferma sul look sfoggiato dalla fidanzata che sarebbe migliorata nella scelta del look.

“Sei migliorata negli ultimi anni lo sai?”, chiede Damante. “Come ti permetti?”, chiede a sua volta una sorridente Giulia, serena accanto al fidanzato con cui ha deciso di tornare dopo la fine della relazione con Andrea Iannone.