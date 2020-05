Temptation Island | Cambio nella programmazione a causa del Covid

Temptation Island è pronto a tornare sugli schermi televisivi, ma ci sarà una piccola rivoluzione: ecco cosa dovremo aspettarci.

Organizzare un programma come Temptation Island non è facile con le misure restrittive che sono entrate in vigore per contenere la pandemia di Coronavirus.

Il motivo è che per l’edizione NIP è necessario fare molte selezioni in giro per l’Italia e, quindi, radunare molte persone all’interno degli studi e creare quei pericolosi assembramenti che in questo momento storico vanno assolutamente evitati per questioni di sicurezza.

Per questo motivo, e anche per altri motivi che riguardano la strategia televisiva, con ogni probabilità Temptation Island NIP potrebbe slittare per far posto a Temptation Island VIP.

Temptation Island VIP e NIP: cosa cambierà?

Temptation Island e il Grande Fratello sono due format televisivi che hanno conquistato e fidelizzato nel corso degli anni un enorme numero di telespettatori.

Proprio per questo motivo, la Mediaset deve organizzare molto bene i palinsesti per evitare che due cavalli da battaglia come questi due programmi possano scontrarsi tra loro, sottraendosi spettatori a vicenda.

C’è da tenere in conto che l’alternanza tra edizione NIP e VIP ha fornito ai telespettatori più varietà all’interno dello stesso format e, quindi, è diventato più facile gestire le tempistiche dei programmi.

Alfonso Signorini però ha anticipato di recente che il Grande Fratello VIP, di cui tornerà alla conduzione dopo la difficile prova di quest’anno, che comunque è stata un successo, ricomincerà a Settembre. Addirittura si tratterà di una ripartenza in grande stile, dal momento che verranno mandate in onda ben due puntate a settimana.

Per questo motivo Canale 5 intende evitare che Temptation Island VIP, condotto di nuovo da Alessia Marcuzzi, vada in onda nello stesso periodo del Grande Fratello di Signorini.

Anticipare Temptation Island VIP sarebbe quindi la soluzione perfetta per risolvere con una sola mossa due tipi di problemi molto diversi: la difficoltà di organizzare i casting (soprattutto nelle zone più colpite dalla pandemia, tra la Lombardia e il Veneto) e la gestione delle risorse televisive.

A parte le variazioni sul palinsesto, non si registreranno particolari variazioni nella formula dei due programmi e anche la location dovrebbe rimanere invariata.

Filippo Bisciglia dal suo profilo Instagram fa sapere di essere più che mai pronto a ripartire e che Temptation Island non gli è mai mancata come quest’anno.

D’altra parte però, nelle scorse settimane, Bisciglia ha parlato spesso della necessità di essere prudenti e di fare in modo che la ripartenza del settore dello spettacolo avvenga in tutta sicurezza.

Alessia Marcuzzi, dal canto suo, non ha fatto alcun cenno al prossimo inizio della sua trasmissione. Al contrario, la presentatrice è concentratissima sulla pubblicazione di foto promozionali per la sua nuova linea di cosmetici, quella linea a cui ha dato il nome di LUCE e che ha scatenato a suo tempo una polemica che ha coinvolto (indirettamente) anche Chiara Ferragni.