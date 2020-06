Uomini e Donne: Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan e l’ex moglie svela la natura del loro legame in una lunga intervista.

L’ex moglie di Sammy Hassan, Elena Cat, nel giorno della scelta di Giovanna Abate, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, parla del rapporto che ha con il corteggiatore di Uomini e Donne. L’ex moglie, così, chiarisce l’attuale natura del legame che ha con il padre di suo figlio.

Uomini e Donne: l’ex moglie di Sammy Hassan, scelta di Giovanna Abate, svela tutta la verità

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan come pensavano molti fans di Uomini e Donne. Nonostante le numerose discussioni, la tronista ha deciso di seguire il cuore scegliendo il corteggiatore che ha conquistato le sue attenzioni sin dal primo incontro. Poche ore prima della scelta, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, l’ex moglie di Sammy, elena Cat, ha svelato la vera natura del loro rapporto.

“Sammy e io ci siamo lasciati due anni fa ma, come in tutte le coppie, esistono momenti in cui si prova a vedere se è davvero il caso di interrompere la storia di una famiglia. Soprattutto da parte di lui che, in questo caso, è quello che è stato lasciato. Sicuramente ci sono stati momenti in questi due anni durante i quali ha giustamente cercato di ricostruire la nostra famiglia ma adesso lui ha intrapreso il suo percorso e io continuo la mia vita”, ha spiegato l’ex moglie di Sammy a Fanpage.

“Non gli farò mai la guerra, ho lavorato tanto perché raggiungessimo un equilibrio, per trascorrere dei momenti insieme che fanno bene a nostro figlio”, ha aggiunto ancora l’ex moglie di Sammy.

Infine, sulla possibilità che Giovanna possa conoscere suo figlio, dice: “prima che una persona incontri mio figlio passerà del tempo. Deve avere un ruolo stabile. Sicuramente dovrà essere una donna in grado di fidarsi di Sammy e dovrà avere piena consapevolezza della persona che ha al fianco. Io da donna vorrei questo, ma capisco che dall’altra parte possa non essere facile”.