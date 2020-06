Serena Enardu e Pago | Alessandro Graziani: “Vogliono approfittarsi di me”

Serena Enardu e Pago hanno deciso di interrompere la loro relazione. Il cantante ha accusato la sua ex di avere avuto una vera e propria storia d’amore con Alessandro Graziani e non soltanto un semplice flirt. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate non ci sta e intervistato dal magazine di Uomini e Donne ha deciso di raccontare la sua verità.

Serena Enardu qualche tempo fa ha annunciato di aver interrotto la sua relazione con Pago a causa di un forte litigio in cui è venuta a mancare la fiducia tra loro. Il cantante, invece, ha rivelato che ha scoperto che la sua ex, contrariamente a quanto gli aveva rivelato, ha avuto una vera e propria storia con Alessandro Graziani e non un semplice flirt.

Quest’ultimo, durante l’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, è stato intervistato da Gabriele Parpiglia in merito a questo triangolo amoroso e ha negato di aver avuto una relazione con Serena. Oggi Alessandro però è stufo di essere stato tirato in ballo dai due ancora una volta e sulle pagine del settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi su canale 5 si è lasciato andare ad un lungo sfogo, insinuando che qualcuno in questo momento si stia approfittando di lui, visto che è reduce dall’esperienza al Trono Classico, per avere una maggiore visibilità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giovanna Abate scelta | Giulio Raselli su Sammy: “Non è pronto”

“Sono convinto che tutto questo sia successo soltanto perché qualcuno sta cercando di avere visibilità approfittandosi di me“ ha spiegato Alessandro, che ieri è stato interrogato da Gabriele Parpiglia a Uomini e Donne. “Sono convinti che essendo io una persona molto pacata, non abbia carattere e così provano ad usarmi come capro espiatorio convinti che io me ne stia zitto a subire” ha proseguito l’ex corteggiatore di Giovanna Abate. “Io non mai raccontato bugie, ho semplicemente omesso alcuni dettagli visto che Serena ha un figlio adolescente a casa”.

“Ho sempre voluto proteggere la sua situazione, ma se poi mi si deve rigirare contro allora non ci sto più e racconterò la mia verità ha spiegato Alessandro Graziani sulla rottura tra Serena Enardu e Pago. “Non permetto a nessuno, nonostante il mio carattere tranquillo, di infangare la mia persona” ha concluso lo sportivo.

Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne svela: “Serena Enardu? Non mi interessa più”

Alessandro Graziani ci ha anche tenuto a ribadire la sua versione dei fatti, confermando di aver visto Serena Enardu soltanto due volte dopo la fine di Temptation Island Vip e che lei lo ha liquidato dopo aver visto la messa in onda del confronto con Pago a Uomini e Donne. In quanto da quel momento in poi le sarebbe nato qualcosa dentro da spingerla verso il suo ex, che ha provato a riconquistare qualche mese dopo al Grande Fratello Vip.

L’ex corteggiatore di Giovanna Abate ha rivelato di averla sentita un’ultima volta a gennaio, prima che le fu negato in un primo momento di entrare nella casa più spiata d’Italia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gianni Sperti ammette: “C’è stata preoccupazione”

“Ad un certo punto ho capito che lei stava trovando qualcosa per poter chiudere con me” ha aggiunto Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne, tra l’altro è arrivata anche la reazione di Pago a quel momento. “Così, essendo quello io più preso tra i due, mi sono fatto da parte” ha aggiunto. “L’ultima volta che ci siamo sentiti risale al suo mancato in grado nella casa, ma adesso non mi interessa più sentirla” ha spiegato. “E’ una persona molto distante da me, ormai è un capitolo chiuso”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Pamela Barretta diffida Enzo Capo: Maria interviene

“Onestamente sono arrivato al punto di aver realizzato di aver fatto di tutto per proteggere Serena, ma nessuno si è mai preoccupato di tenermi fuori da una situazione che non mi riguarda più da tempo” ha realizzato Alessandro Graziani deluso da Serena Enardu. “Sto iniziando a pensare che portare ancora una volta questa storia a galla possa servire, visto che si sono promuovere libri e musica” ha concluso.

Il triangolo amoroso però non sembra essere finito qui. Pago, che aveva rivelato della storia tra Serena e Alessandro, ha annunciato che presto svelerà nuovi dettagli su quanto ha scoperto prima che entrasse al Grande Fratello Vip.