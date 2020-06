Leggeri, nutrienti e semplici da cucinare. Prepariamo dei saporiti muffin proteici light, una ricetta adatta a tutti

Negli ultimi anni i muffin sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana e in alcuni casi anche della dieta. Sono dolci sufficientemente calorici, possono essere preparati dolci o salati a seconda delle occasioni e sono buonissimi,. Questa volta però parliamo dei muffin proteici light, una ricetta facile ma anche molto nutriente.

Alla base di questi muffin ci sono ingredienti molto comuni e poi un segreto. É la farina di lupini, un prodotto naturale che contiene un alto numero di proteine e può essere usata per ricette dolci o salate. Per chi non lo conosce, è simile alla soia e si usa al posto della farina normale come addensante per le basi di diversi preparati.

Il risultato finale è ottimo e questi muffin sono anche molto veloci da preparare. Ma soprattutto avrete un dolcetto da meno di 200 calorie.

Muffin proteici light, pronti in pochi minuti

Questi muffin proteici light possono diventare anche una ricetta vegana. Basterà sostituire le uova con 100 grammi in più di banane (o purea di mele) e il burro con l’olio di cocco. Una volta cotti, sei conservano per 3-4 giorni sotto una campana di vetro per dolci.

Ingredienti (per 8 pezzi)

40 g di fecola di patate o amido di mais

2 cucchiaini di lievito per dolci

2 uova

60 g di gocce di cioccolato o cioccolato fondente a pezzi

90 g di farina di lupini

stevia

200 g di banana matura

50 grammi di burro

Preparazione:

Questa ricetta è molto semplice e richiede pochi passaggi. Dovete frullare la banana con le uova e un po’ di stevia, poi aggiungete anche il burro.

Unite alla parte liquida anche la farina di lupini, mescolata precedentemente con il lievito e l’amido di mais (o la fecola).

Aggiungete infine il cioccolato in pezzi o le gocce di cioccolato. A piacere potete anche unite spezie come la cannella, oppure la vanillina.

Versate il composto in 8 stampi da muffin, fino a due terzi dell’altezza, e infornate a 200° per circa 20 minuti, fino a quando non saranno gonfi e dorati. Poi lasciateli raffreddare e serviteli.