Muffin pizza, ricetta salata

Un’idea simpatica, pratica e originale per l’aperitivo? Provate questi muffin pizza, un modo diverso per servire un classico

Organizzate un aperitivo con gli amici o una festa in famiglia con tutti gli amici dei vostri figli e siete a corto di idee? Nessun problema, i muffin pizza risolvono. Invitanti, fragranti e gustosi, dei finger food ideali per più occasioni.

La ricetta base è quella della pizza fatta in casa, solo con una forma diversa da solito. Il risultato finale sarà quello di portare in tavola una ricetta classica ma in una nuova versione. Qui trovate la preparazione base, con pomodoro e mozzarella. Il resto fatelo con la vostra fantasia.

Muffin pizza, pronti in meno di un’ora

Questi muffin pizza sono ottimi serviti e consumati subito, ma anche tiepidi. Casomai avanzassero, potete metterli in un contenitore ermetico oppure in un sacchetto gelo per alimenti. Poi conservateli in frigo (se fa caldo), oppure a temperatura ambiente.

Ingredienti:

Per l’impasto

500 g farina 00

200 ml acqua

1 bustina lievito istantaneo per salati

70 ml latte scremato

8 g sale

4 cucchiai olio extravergine d’oliva

zucchero

Per il ripieno:

200 g passata di pomodoro

250 g mozzarella

olio extravergine d’oliva

origano

sale

pepe o peperoncino

Preparazione:

Su un piano di lavoro o nella planetaria (con la foglia) lavorate la farina già setacciata, il latte, l’acqua (entrambi a temperatura ambiente)e l’olio. Poi aggiungete all’impasto anche il lievito istantaneo, il sale e un pizzico di zucchero.

Lavorate l’impasto fino ad ottenere una palla liscia e omogenea. Poi dividete l’impasto in 15-16 palline da 50 grammi circa, pesandole su una bilancia e lasciatele riposare mentre preparate il condimento.

In una ciotola mettete la salsa di pomodoro, aggiungete un pizzico di zucchero e il sale. Quindi aggiungete due manciate di origano e un cucchiaino di olio, quindi girate. Non c’è bisogno di cuocere la salsa prima di infornare i vostri muffin pizza. A parte tagliate anche la mozzarella, a striscioline o dadini.

Prima di preparare i muffin pizza accendete il forno a 200° e ora passate all’assemblaggio. Infarinate il piano di lavoro e prendete una pallina alla volta. Allargatela e stendetela con un mattarello, mettendo al centro due cucchiai di salsa e due pezzetti di mozzarella. Poi richiudete i lembi come se fosse un sacchettino, unendoli in testa. Quindi adagiateli, con la chiusura verso alto, in un pirottino di carta e poi nello stampo per muffin. In alternativa utilizzate quelli di silicone o in alluminio monodose.

Quando avete formato tutti i vostri muffin pizza spennellate la superficie con un cucchiaino di salsa e aggiungete su ciascun pezzo un dadino di mozzarella. Infornate a 200° per 20 minuti circa. Poi siete pronte per servire.