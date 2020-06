Giorgia Palmas | Prove da mamma per lady Magnini: la foto su Instagram

Giorgia Palmas, al sesto mese di gravidanza, si prepara a diventare mamma. La showgirl condivide una foto con il pancione. Followers in visibilio.

L’essenziale è invisibile agli occhi, si dice. Eppure per qualcuno basta uno scatto, un momento, una posa per sentirsi in pace con il mondo. Non è solo questione di estetica, ma proprio di consapevolezza nell’essere al posto giusto nel momento giusto. Non sempre capita, ma quando succede è bene ricordarselo. E, se possibile, fermare il tempo. Almeno provarci per ricordarsi ogni minima sensazione di quegli istanti di felicità.

Ci ha provato Giorgia Palmas che, dopo aver superato insieme al compagno Magnini il lockdown, si prepara a vivere una nuova vita. Stavolta non in senso figurato, ma concretamente. La showgirl, infatti, aspetta un figlio dal campione di nuoto: i due sono innamorati, al punto che prima dell’inizio della pandemia avrebbero dovuto sposarsi, poi il COVID-19 ha mandato tutto a monte. Nozze solo rinviate, s’intende.

Giorgia Palmas presto mamma: la foto su Instagram conquista i fan

Chi non aspetta, però, è il piccolo Magnini. Ansioso di venire al mondo. Mancano tre mesi, eppure la Palmas – al sesto mese di gravidanza – vuole “congelare” ogni istante per goderselo nel profondo. Il senso della foto con il pancione su Instagram è proprio quello di restituire un po’ della sua soddisfazione, del suo orgoglio e anche della sua ansia nel diventare madre: “Sembra tutto così perfetto”, scrive.

I followers si commuovono, piovono i like e fioccano i commenti: il fascino della celebre sarda non passa inosservato nemmeno a gravidanza inoltrata: “Presto sarò in modalità dugongo”, risponde lei ad una fan desiderosa di complimentarsi. Dopo le belle parole e i complimenti, tuttavia, sale un po’ di ansia. La Palmas non la mostra su Instagram, ma il passo sarà importante. Modella, showgirl e presto anche mamma: le domande esistenziali affiorano, persino i dubbi e il timore di non farcela ad essere una buona madre. Sensazioni vissute da ogni donna e ogni uomo – perchè qualche riflessione l’avrà fatta pure il Magno – che scandiscono momenti indelebili. L’essenziale è invisibile agli occhi, ma spesso basta una foto per ricordarlo e sapere quanto la vita possa cambiare in un attimo.

