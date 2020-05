Hai detto merenda? Muffin al cocco sani e velocissimi

Chi è pronto per una merenda sana e gustosa alzi la mano! Aggiungiamoci anche un’infinita morbidezza e siamo a cavallo. Oggi vi proponiamo una ricetta genuina per uno spuntino che non dimenticherete facilmente: muffin al cocco.

I muffin hanno quel sapore inconfondibile che non ti stanca mia, che sia l’ora della colazione, dello spuntino o della merenda riescono sempre ad allietare i palati. Oggi vi proponiamo un break tutto speciale: Merenda al volo con i muffin al cocco!

Come preparare i muffin al cocco | Video tutorial

Per preparare i muffin non potrete fare a meno di avere uno dei classici stampi appositi da forno, altrimenti potete sostituirlo con degli stampini di carta che potrete tranquillamente trovare in qualsiasi supermercato o negozio per la casa.

Siamo lieti di proporvi una versione di muffin prelibata e genuina al contempo dal sito vegolosi.it, un nuovo modo di gustare i muffin al profumo di cocco. Cambieremo soltanto la farina, useremo quella integrale o semi-integrale.

Ingredienti

200 g di farina integrale o tipo 2

80 g di zucchero di canna integrale

30 g di cocco rapè

½ bustina di lievito naturale (8 g)

210 g di bevanda vegetale a scelta

50 g di olio di cocco

1 pizzico di vaniglia in polvere

1 pizzico di sale

Preparazione (circa 5 minuti)

Versate in una ciotola la farina integrale o tipo 2, lo zucchero di canna integrale, il cocco rapè, il lievito naturale, la vaniglia e il sale, dopo di che mescolate con cura.

Sciogliete a parte l’olio di cocco nel microonde oppure optate per la procedura a bagnomaria, unite l’olio agli altri ingredienti precedentemente mescolati insieme alla bevanda vegetale, amalgamate il tutto. Otterrete un impasto compatto e cremoso.

Potete tranquillamente ungere ogni coppino dello stampo da muffin con un tantino d’olio extra vergine di oliva per evitare che si attacchino oppure, come suddetto, usare i pratici stampini di carta usa e getta.

Potete decorare la superficie con altro cocco rapé e infornare a 180 gradi per 20-22 minuti. Non appena saranno cotti ve ne accorgerete: saranno dorati! Lasciateli raffreddare prima di dare il via alla merenda.

