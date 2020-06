Trono Over | Pamela Barretta diffida Enzo Capo: Maria interviene

Trono Over | Pamela Barretta ha diffidato il suo ex compagno Enzo Capo. Maria De Filippi, durante il corso della registrazione di Uomini e Donne, ha provato a far ragionare i due.

Il Trono Over di Uomini e Donne ha mandato oggi quello che sembrerebbe essere l’ultimo confronto, almeno a livello televisivo, tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Nonostante il cavaliere non abbia voluto prendere parte al precedente confronto, scegliendo di non dare più visibilità alla sua relazione, ha scelto di partecipare alla puntata andata in onda oggi per provare a recuperare il suo rapporto con la dama.

Attenzione, quello a cui Enzo fa riferimento è un rapporto puramente civile, visto che ha comunicato nel corso della registrazione di essere stato diffidato da lei a causa delle sue prese in giro su Instagram, e non di certo perché vorrebbe riprovare a rimettere insieme i cocci del loro amore, ma vorrebbe semplicemente evitare di finire in tribunale dopo la storia che hanno avuto.

La dama di Maria De Filippi non ha preso bene il tentato riavvicinamento, affermando che al suo ex fidanzato ormai importa soltanto di non finire in tribunale e non di certo perché realmente interessato a ricostruire un rapporto con lei.

“Volevo informarmi che in questi giorni ho ricevuto una diffida da parte dell’avvocato di Pamela” ha esordito Enzo Capo diffidato da Pamela Barretta, negli scorsi giorni tra l’altro i due hanno avuto un botta e risposta su Instagram. “Solitamente sono una persona pacifica, che prova a fare la pace e non perché voglio ritornare con lei perché sono venuti a mancare le basi per la crescita di un rapporto” ha spiegato il cavaliere prima che la dama entrasse in studio. “Vorrei soltanto non continuare la nostra guerra” ha aggiunto. “Ci sono stati dei gesti che mi hanno spiazzato, ma ritengo che sia arrivato il momento di dire basta e non farci più la guerra” ha concluso.

Pamela ha però, come anticipato, frainteso le parole del suo ex. Tant’è che Maria De Filippi è intervenuta a Uomini e Donne per fare chiarezza tra i due.

Maria De Filippi prova a fare chiarezza con Pamela Barretta ed Enzo Capo al Trono Over di Uomini e Donne

Maria De Filippi, come anticipato, è intervenuta al Trono Over di Uomini e Donne per far comprendere a Pamela che Enzo non vuole riprovare a rimettere insieme i cocci del loro rapporto, visto che la dama per un momento ha inteso che lui volesse ritornare con lei mentre così non è.

Dopo aver fatto comprendere questo importante dettaglio alla dama, la padrona di casa si è poi rivolta al cavaliere del parterre maschile, facendogli notare che i gesti di Pamela sono dettati dalla sua rabbia e dalla delusione che prova per la fine della loro relazione, ma che tra un po’ sicuramente la rabbia svanirà e sarà in grado di ragionare in maniera più razionale.

“Enzo, spesso la rabbia ti fa fare delle cose che normalmente non faresti mai” ha fatto notare Maria De Filippi ad Enzo Capo, che di recente è stato beccata con un’altra. “Chi lascia deve essere forte e comprendere, secondo me, questo fattore, altrimenti non ne si esce” ha spiegato la conduttrice.

“Sono convinta che tra un paio di mese i suoi comportamenti saranno più lucidi e razionali” ha aggiunto. “Il tempo l’aiuterà ad affrontare le cose in maniera diversa, perché andrà avanti e darà un nuovo valore alle cose” ha concluso. L’ex fidanzato di Pamela Barretta ha accettato il consiglio della padrona di casa e le ha chiesto se potesse rimanere in trasmissione anche se Maria non glielo aveva proposto come invece aveva fatto con la dama.

Pamela Barretta al Trono Over di Uomini e Donne non ha visto di buon occhio la richiesta del suo ex, che è stata assecondata da Maria De Filippi, non nascondendo di pensare che ormai lui sia interessato soltanto alla popolarità che il programma può dargli. Lo stesso pensiero è stato condiviso poi anche da Gianni Sperti, invece Tina Cipollari ha fatto notare che non c’è niente di male nella sua richiesta di poter assistere, un’ultima volta, alla trasmissione visto che si trovava già presente in studio.

Maria De Filippi, invece, ha preferito non esporsi più di tanto sulla questione. Quel che sembra essere certo, invece, è che tra Enzo Capo e Pamela di Uomini e Donne, tra l’altro lei qualche settimana fa è stata rimproverata dalla redazione, è finita. Almeno per il momento però non è possibile stabilire se i due ritorneranno negli studi Elios di Roma, tutto dipenderà dal corso della loro estate.