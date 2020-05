Trono Classico | Che fine hanno fatto i protagonisti di Uomini e Donne Sara Amira, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro? Sul web sono spuntati alcuni indizi sul loro futuro nel programma di Maria De Filippi

Il Trono Classico di Uomini e Donne, a causa dell’emergenza del coronavirus, è stato fermo per qualche tempo per poi tornare in tv per un breve periodo con nuovo format fino alla sua strutturazione originale, quella di cui il pubblico di Maria De Filippi si è innamorato nel corso di questi anni.

La padrona di casa, almeno per il momento, per quanto riguarda i tronisti, ha permesso soltanto a Giovanna Abate di riprendere il suo percorso, ma non si hanno ancora notizie in merito al percorso degli altri ex protagonisti del programma che sono rimasti in sospeso.

I telespettatori sono curiosi di sapere che fine hanno fatto Carlo Pietropoli, Daniele Dal Moro e Sara Amira, a cui di recente è stato “rubato” un corteggiatore da Giovanna Abate.

Il vicolo delle news ha notato che Sara è tornata nella città di Roma, intuendo quindi che sia pronta a riprendere anche lei il suo percorso all’interno del programma, anche se nessuna conferma è arrivata dagli autori della trasmissione. Stesso discorso si ipotizza anche per Carlo Pietropoli che pare essere vicinissimo alla scelta, visto che aveva soltanto due corteggiatrici a contendersi il suo amore. Discorso leggermente diverso, invece sempre essere quello per Daniele Dal Moro.

Sara Amira e Carlo Pietropoli torneranno al Trono Classico per la scelta? Il pubblico spera che i loro percorsi possano avere una degna fine e non lasciati in sospeso nel nulla.

Daniele Dal Moro torna a settembre al Trono Classico di Uomini e Donne? Il sospetto

Per quanto riguarda il percorso di Daniele Dal Moro al Trono Classico di Uomini e Donne, come anticipato, le cose sembrano essere leggermente diverse. Il motivo?

Daniele, a differenza dei due suoi colleghi, ha iniziato questo percorso poco prima che il programma venisse interrotto, quindi il portale ipotizza che Maria De Filippi possa concedere l’opportunità al ragazzo di poter iniziare nuovamente a settembre.

Una scelta, qualora venisse confermata, più che legittima visto che i suoi colleghi avevano instaurato un legame molto forte con alcuni corteggiatori, discorso completamente differente con lui visto che non era nato nulla di particolarmente eclatante con le ragazze che hanno provato a conquistare il suo cuore, visto che nell’ultima puntata andata in onda era intento a litigare con Gianni Sperti.

Purtroppo il coronavirus non ha cambiato soltanto le vite di tutti i cittadini, ma anche tutte le dinamiche dei programmi del piccolo schermo degli italiani.