Emma Marrone festeggia il compleanno con i fans sui social e, mostrandosi senza trucco, scrive un messaggio speciale: “mi si stringe il cuore”.

Emma Marrone scrive un messaggio struggente ai fans per il suo 36esimo compleanno. “Che dire, dovevamo essere tutti a Verona a quest’ora… Io dentro l’Arena a fare le prove generali e voi fuori ad aspettarmi per darmi la carica. Mi si stringe il cuore“, scrive la cantante su Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone | “Innamorata per la prima volta davvero”

Emma Marrone: messaggio struggente per il compleanno

Non sarà l’Arena di Verona la location per festeggiare il 36esimo compleanno di Emma Marrone che ha ricevuto degli auguri davvero speciali. La cantante ha dovuto posticipare il grande concerto che si sarebbe dovuto tenere questa sera a causa dell’emergenza coronavirus.

Nonostante l’amore che sta ricevendo da amici e fan, Emma non può fare a meno di esprimere tutta la sua sofferenza per il periodo che stiamo vivendo.

“Come tutti spero di tornare presto alla normalità, spero di tornare da tutti voi per ripartire più forti e più belli di prima. Vi mando un bacio e vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Domani (oggi ndr) spegnerò 36 candeline e mai come quest’anno devo essere grata alla vita. Nonostante tutto”, ha scritto la cantante salentina che festeggerà anche con la sua persona preferita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone nuovo giudice di X Factor dopo Amici? L’indiscrezione

Emma, poi, si è mostrata ai fans totalmente senza trucco. Appena sveglia, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui canta a se stessa la canzone “Tanti auguri”. Tantissimi, poi, i messaggi che sta ricevendo dai colleghi, ma soprattutto dagli amici come Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Matilde Gioli, Enrico Nigiotti con cui l’amicizia dura ormai da dieci anni, Alessandro Roja, protagonista del videoclip della sua canzone “Luci blu”.

Anche se lontana dal suo palco, dunque, per Emma è un giorno davvero speciale. I fans, infatti, la stanno inondando d’affetto e con loro brinderà ai suoi 36 anni, anche se sui social.