Emma Marrone compie 36 anni oggi, lunedì 25 maggio. Per la cantante arrivano degli auguri speciali: “buon compleanno donna meravigliosa”.

“Alla donna meravigliosa che sei, ai tuoi sani principi, a te che sei una vera combattente, buona, intelligente, rispettosa del prossimo, vera e onesta auguro tutti i miei buoni pensieri”. Con queste parole, Francesca Savini, manager e amica, augura buon compleanno ad Emma Marrone che oggi, lunedì 25 maggio, compie 36 anni.

Per la cantante sarà un compleanno diverso rispetto a quello che aveva immaginato: oggi, infatti, si sarebbe dovuta esibire all’Arena di Verona per festeggiare con i fans non solo il suo compleanno, ma anche i suoi primi dieci anni di carriera.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone | “Innamorata per la prima volta davvero”

Gli auguri speciali per Emma Marrone dell’amica manager Francesca Savini: “ti voglio un bene infinito”

Un compleanno particolare per Emma Marrone che avrebbe voluto festeggiare i suoi 36 anni su un palco, circondata dall’affetto dei suoi fans. Il live fissato all’Arena di Verona, tuttavia, è stato posticipato a casa del coronavirus ed Emma festeggerà con la sua famiglia che ha rivisto dopo due mesi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone nuovo giudice di X Factor dopo Amici? L’indiscrezione

Oltre ad essere inondata dall’affetto dei fans e della famiglia, però, Emma ha già ricevuto un messaggio davvero speciale. A scriverlo è l’amica Francesca Savini con cui ha trascorso la quarantena a Roma prima di tornare in Puglia dalla sua famiglia.

Quelle dell’amica-manager sono parole ricche d’affetto, ma anche di stima e rispetto per la cantante salentina che, nell’ultimo anno, ha dovuto affrontare anche il ritorno della malattia.

“Prendo in prestito un attimo le tue parole per esprimerti il mio pensiero: Alla Emma del passato direi brava perché’ ha avuto il coraggio di seguire i suoi sogni. Alla Emma del futuro direi di continuare così con le sue imperfezioni e senza mai farsi cambiare. Alla donna meravigliosa che sei, ai tuoi sani principi, a te che sei una vera combattente, buona, intelligente, rispettosa del prossimo, vera e onesta auguro tutti i miei buoni pensieri, una vita serena e piena di belle cose e persone speciali come te. Ti voglio un bene infinito”.

La Marrone, inoltre, brinderà ai suoi 36 anni anche in compagnia della sua persona preferita.