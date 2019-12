Emma Marrone | Visita di controllo post operazione | Tutto bene

Emma Marrone rassicura i fan dopo essersi sottoposta alla visita di controllo in seguito all’operazione subita lo scorso settembre.

Emma Marrone ha superato la paura che ha dovuto affrontare per il ritorno della malattia. Dopo essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica, è tornata al suo grande amore, la musica, regalando ai fans un album in cui si è messa completamente a nudo cantando quella che è la donna che è diventata. Emma, nel frattempo, continua a sottoporsi a controlli periodici ed oggi, dopo una nuova visita, ha rassicurato tutti i suoi fans.

Emma Marrone rassicura i fans dopo una visita di controllo: “tutto bene”

Attraverso l’apposita funzione di Instagram, Emma ha risposto alle domande dei suoi fan. Dopo aver trascorso qualche giorno a Milano e in montagna, i fans, vedendola in viaggio, hanno pensato che stesse tornando a Roma dove vive, ormai, da anni. La cantante salentina, però, ha fatto sapere di non essere diretta a Roma perchè ad attenderla c’era una visita di controllo dopo l’operazione subita dopo il ritorno della malattia svelando come sta oggi.

“Sto andando a fare la visita di controllo”, ha annunciato la cantante su Instagram. Dopo ha poi fatto sapere anche l’esito della visita: “Raga tutto bene“, ha fatto sapere. Nonostante il ritorno della malattia, Emma si sente una donna fortunata.

A renderla felice è la musica, ma anche l’enorme affetto dei fan che il 25 maggio 2020 festeggeranno con lei all’Arena di Verona non solo il suo compleanno, ma anche i suoi dieci anni di carriera. Sui social, Emma ha così espresso tutta la sua gioia:

“Sorrido.

Stanno per succedere cose bellissime.

Vi penso.

Vi racconterò tutto giorno per giorno.

La musica fa accadere cose meravigliose.

Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere.

Io farò del mio meglio per rendervi felici”.