Michelangelo Vizzini chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Michelangelo Vizzini è un cantante di 20 anni, è nato nel 1999 a Ostia (Roma). È molto estroverso ma all’inizio di una conoscenza sembra intimidito. Ha fatto sette anni di salsa e poi si è spostato sul canto. La passione per il canto è nata fin da piccolo infatti inizia a prendere lezioni non solo di canto, ma anche di pianoforte e recitazione. Uno dei suoi sogni più grandi è quello di arrivare sul palco del Festival di Sanremo.

Quando ha solo 9 anni inizia anche a prendere parte a diverse rappresentazioni teatrali dando, così, il via alla sua carriera. Ha frequentato il Liceo Linguistico F. Enriques ed un grande appassionato di tatuaggi e piercing, infatti ne ha diversi. Inoltre ama fare dolci, soprattutto la chiffon cake, ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Michelangelo Vizzini

Età: 20 anni

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Ostia (Roma)

Titolo di studio: Diploma

Professione: cantante

Michelangelo Vizzini: Instagram e vita privata

Michelangelo Vizzini è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 54,1mila followers e oltre 120 post. È solito condividere selfie e foto che riguardano lui e la sua passione per la musica. Sono presenti anche shooting fotografici e scatti insieme alla sua ragazza. Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui.

Il 20enne è ha un account anche su Facebook, si tratta di un profilo provato dove è solito condividere post o foto che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non è particolarmente attivo infatti il suo account risale a diversi anni fa e il suo ultimo post è stato pubblicato nel 2013.

Potete seguirlo qui. Il ragazzo ha anche un canale YouTube e vanta migliaia di followers. Qui posta posta le cover di grandi artisti riscuotendo grande successo

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale sappiamo, attraverso i social, che ha una ragazza. Lei si chiama Emilia Pallini fa la modella e il suo sogno è quello di diventare un’influencer. I due stanno molto bene insieme tant’è che hanno molti fan che tifano per loro su Instagram

Michelangelo Vizzini: carriera

Michelangelo Vizzini è un volto noto al piccolo schermo infatti i più appassionati si ricorderanno di lui per la sua partecipazione, nel 2013, ad Io Canto programma condotto da Gerry Scotti. Successivamente nel 2015 arriva tra i semifinalisti del Festival di Castrocaro, per cercare di arrivare a Sanremo.

Dal 2017 fa parte del cast del musical All You Need Is Love, con Franco Miseria come regista, ma per lui il grande successo arriva nel 2019 quando entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Fin da subito si fa apprezzare per la sua enorme bravura e per la sua bellissima voce.

