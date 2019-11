Emma Marrone parla della sua “fortuna”

Emma Marrone, intervista da F È tornata a parlare della sua malattia, dichiarandosi fortunata.

Questa volta non si parla del suo nuovo album, non solo almeno. La parola fortuna è stata usata da Emma proprio per descrivere se stessa. Dopo aver superato ancora una volta la malattia, la cantante ha infatti ammesso di sentirsi fortunata e di come affrontare quest’ennesima battaglia l’abbia resa non solo più forte ma anche una persona migliore, più dolce, empatica ed energica.

Nonostante la paura più che normale, provata nello scoprire di dover affrontare ancora una volta la malattia che aveva già combattuto da giovane, Emma ha infatti trovato il modo di accettare prima ed affrontare subito dopo la nuova situazione, uscendone vincitrice e ritenendosi, per questo motivo, estremamente fortunata e grata. Una fortuna, la sua, per la quale non smette mai di ringraziare e che fa da filo conduttore proprio al suo nuovo album che ha lo stesso titolo e che più che mai la rappresenta.

Emma Marrone, la felicità dopo la dura battaglia

È una presa di coscienza quella fatta da Emma Marrone che dopo aver dovuto mettere in stop il lavoro per affrontare la malattia che era tornata ancora una volta, si è detta nuovamente felice e carica di energie per il futuro. Come dichiarato al magazine F che l’ha intervistata, Emma si sente felice e soprattutto fortunata per poter essere tornata al suo amato lavoro già dopo un mese.

La cantante ha ammesso di sapere che ci sono persone che non hanno la sua stessa fortuna e che questo pensiero l’ha spinta a lottare con più grinta e a vedere le cose in modo diverso.

Così, ad oggi, invece di essersi incattivita o rabbuiata, Emma si sente fortunata, felice e soprattutto grata alla vita che le ha concesso la possibilità di esserci ancora, di poter fare ciò che le piace e di poter tornare a cantare.

Parole che dimostrano una grande forza di carattere e una voglia di vivere che si evince in ogni sua foto postata sui social, in ogni apparizione ed in ogni singola parola.

Una felicità che presto condividerà in tour con i suoi fan, con i quali celebrerà i 10 anni di carriera.

Intanto, noi di chedonna.it le facciamo tanti auguri di ben tornata.