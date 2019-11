Makeup | i 5 migliori rossetti del 2019

I 5 migliori rossetti del 2019, i prodotti da non lasciarvi sfuggire prima della fine dell’anno. La classifica dei prodotti più venduti e soprattutto preferiti dalle donne per le loro caratteristiche.

Il rossetto, senza dubbio uno dei prodotti di makeup più amato e acquistato dalle donne che veste il sorriso e regala subito un aspetto curato e femminile e che rappresenta un icona di bellezza, soprattutto nelle tonalità dei rossi e dei rosa che hanno fatto la storia della bellezza.

Scopriamo insieme quali sono stati i rossetti più venduti nel 2019, quelli da non lasciarsi sfuggire prima della fine dell’anno, magari da sfoggiare proprio durante le festività natalizie.

I rossetti più venduti nel 2019 | I preferiti dalle donne per formulazione, durata e packaging

Per tutte coloro amano il rossetto e lo considerano un ‘must have’ tra i prodotti makeup, ecco la lista dei migliori 5 rossetti del 2019, stilata selezionando il migliore in assoluto, il più venduto, il migliore tra gli economici, il più amato tra quelli bio e la novità.

Il migliore rossetto del 2019

Il miglior rossetto del 2019 è lui, il Dior Rouge, nel suo packaging classico ma sempre elegante, la sua texture cremosa, il finish opaco, rigorosamente rosso e con una buona coprenza. La sua formula a lunga tenuta è arricchita con sostanze idratanti. I suoi 3,5 grammi di prodotto sono in vendita ad un prezzo di listino che parte dai 36,25 euro ma on line si riesce a reperire anche intorno ai 28.00 euro. I suoi punti deboli? Non è un rossetto adatto a chi desidera un aspetto fresco e luminoso e senza dubbio il prezzo abbastanza elevato.

Il rossetto più venduto nel 2019

Il rossetto più venduto del 2019 è stato il Mybelline Color Sensational nel colore rosso. Un rossetto in un packaging essenziale tipico del brand, con una formulazione idratatante, finish opaco e una buona coprenza. Il suo stick contiene ben 4,4 grammi di prodotto. Si può acquistare ad un prezzo di circa 8 euro ma on line è reperibile anche a meno. Tanti i suoi punti di forza, soprattutto la disponibilità di molte colorazioni.

Il rossetto più economico del 2019

Il rossetto più amato tra gli economici del 2019 è stato il Rimmel Lasting Finish Matte by Kate Moss. Un rossetto dalla formulazione ricca e a lunga tenuta, con un finish semi opaco. Il suo packaging molto accattivante contiene 4 grammi di prodotto. La gamma di colori in vendita è davvero vasta. Il suo prezzo è di circa 9 euro.

Il miglior rossetto biologico del 2019

Tra le proposte delle aziende che producono prodotti di makeup biologico, ad essere il rossetto più amato è stato Il ‘Bella di Notte’ di Alkemilla. Un rossetto che sa di passato, in una tonalità di rosso molto particolare. Il finish lucido, regala freschezza al volto. Lo stick contiene 3,5 grammi di prodotto ed è a lunga tenuta. Formulato con ingredienti biologici. Il suo prezzo è di circa 20 euro.

Il rossetto, novità del 2019

Il rossetto novità del 2019 è stato il L’Oreal Paris x Balmain Color Riche, un rossetto dal packaging accattivante e raffinato, in un nude molto intenso con il finish semi opaco. La sua formulazione idratante è a lunga tenuta e ha una buona coprenza. Il suo prezzo è di circa 10 euro.

