Palpebra incappucciata o cadente| 5 consigli per truccarla

La palpebra cadente è molto diffusa e tantissime donne trovano difficoltà nel truccarla. Ecco i consigli per truccare un occhio incappucciato o con palpebra cadente in modo semplice e di grande effetto.

Una delle richieste più comuni che si fa ai makeup artist è quello di imparare a truccare un occhio incappucciato che presenta cioè una palpebra superiore cadente che ingloba quella mobile la quale, diventa praticamente invisibile. Un tipico occhio orientale, che, con i giusti consigli, potrà essere truccato in modo perfetto.

La sfumatura, sarà la chiave del trucco per questa tipologia di occhio che diventerà magnetico con poche e semplici ‘dritte del mestiere’.

Come truccare l’occhio incappucciato o con palpebra cadente

L’occhio che presenta una palpebra cadente, non appartiene soltanto alle donne mature ma è una tipolgia di occhio che molto spesso è caratteristico della persona stessa. Truccare questo tipo di occhio incappucciato non è sempre semplice, ma con i consigli giusti sarà semplice ed il makeup risulterà di grande effetto.

Ecco alcuni preziosi consigli per truccare un’occhio che presenti una palpebra cadente:

-1 Truccare l’occhio aperto

Truccare l’occhio incappucciato mentre è aperto, risulta essere l’unica modalità per momnitorare il risultato, anche perché la palpebra mobile resterà sempre invisibile quando l’occhio sarà aperto naturalmente.

-2 Preferire lo smokey eye

Lo smokey eye sarà un makeup sfumato che ben si adatta a questo tipo di occhio. La sfumatura dovrà concentrarsi dalla piega dell’occhio verso il sopracciglio, in modo da risultare bene evidente.

-3 Evitare l’eye liner

L’eyeliner è un prodotto che non dovrebbe mai essere utilizzato con l’occhio incappucciato Il risultato infatti sarebbe disastroso e praticamente invisibile. L’eye liner infatti, si stamperebbe sulla palpebra cadente. Tracciare invece una linea di ombretto ad occhio aperto, sarà un modo per bordare l’occhio e definire lo sguardo in modo molto femminile.

-4 Le sopracciglia

In un occhio incappucciato, le sopracciglia, necessiteranno di una pulizia e una definizione particolare. Qualsiasi pelo in più, andrà a rimpicciolire ulteriormente l’occhio e la parte di palpebra fissa dove concentrare il makeup

-5 Ciglia

Avere delle belle ciglia, folte e soprattutto finte, aiuterà ad aprire in modo particolare lo sguardo. Le ciglia finte sono senza dubbio una scelta giusta per chi ha la palpebra cadente che si potrà rivolgere ad un esperta per un’extention professionale.