Un albero di Natale insolito e costo zero si può? Ecco alcuni alberi realizzati con materiali insoliti dai libri ai pacchetti regalo.

Albero con pacchetti regalo Fonte: IstockPhotos

L’albero di Natale è un elemento di fondamentale importanza per creare l’atmosfera natalizia in casa.

La scelta dell’albero di Natale è vasta si spazia da quelli veri a quelli artificiali, che si possono addobbare come dal classico blu e bianco a quelli di tendenza come il rosa.

Ci sono alcune persone che non adorano il classico albero di Natale, perchè lo reputano anonimo, quindi il più delle volte rinunciano e preferiscono mettere su un mobile o su una mensola un albero in metallo, in legno o in ceramica.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi dei suggerimenti per realizzare un albero di Natale con materiali un pò particolari, scopriamo come.

Albero di Natale da realizzare con i libri

Albero di Natale con libri e fili di perle

Un modo per realizzare un albero alternativo è con materiali riciclati, è un idea originale e insolita, dopo che lo avrete realizzato, sarà sicuramente un albero unico che tutti apprezzeranno. Se avete poco spazio a disposizione, potete creare l’atmosfera natalizia a casa vostra, seguendo questi suggerimenti davvero originali.

1.Trasformate la vostra libreria in un albero di Natale: potete utilizzare dei libri monocolore come un’ enciclopedia o con liberi tutti diversi.

Si procede in questo modo:

svuotate la libreria

disponete i libri in modo da formare un tronco e una chioma così da ricordare un abete.

2. Libri capovolti: un albero di piccole dimensioni, che si può adattare su una scrivania o su un piccolo mobile di una stanza, soprattutto se avete poco spazio. Prendete un libro più spesso che funge da tronco, poi prendete 7 libri aperti e li capovolgete, questa rappresenterà la chioma dell’abete. Volendo potete mettere una stella dorata sulla punta.

3. Enciclopedia per realizzare un albero di Natale: è realizzato con libri abbastanza grandi e voluminosi, perchè si realizza con tanti libri enciclopedici. In alternativa se non avete un’enciclopedia, non demordete, componete l’albero con libri più grandi di colori diversi cosi da creare movimento.

4. Realizzate un albero con libri e perle: per realizzare questo albero è davvero semplice, basta scegliere dalla vostra libreria libri spessi e sottili, il colore della copertina non importa perchè andrà di lato. Partite dal libro più grande per formare la base e impilate fino al più piccolo, infine posizionate un filo di perle tra un piano e l’altro.

Materiale innovativo per un albero davvero unico

Albero con sticker

Ecco alcune idee particolari, da realizzare in poco tempo.

1. Palline sospese: è un’ idea che sta piacendo a molti, che spopola sui social network, si realizza con le palline legate al soffitto con i fili di lenza. Sembra quasi magico questo albero, adatto soprattutto a chi ha una casa arredata in modo minimal. Il colore delle palle può essere uguale o diverso, dipende dai vostri gusti.

2. Pacchetti regalo: incartate scatoli con carta a fantasia di diversi colori, li componete fino a formare un albero dalla base più larga fino a quella più stretta che rappresenterà la punta. Utilizzate come puntale una stella forata del colore e materiale che preferite. Un consiglio, ogni pacchetto regalo abbellitelo con dei nastri e fiocchi così da creare un tocco di originalità in più.

3. Stickers decorativi: il problema dello spazio, con gli stickers è risolto, basta avere una parete libera e il gioco è fatto. Scegliete dei bellissimi fiocchi di neve bianchi o del colore che gradite, come dorati, blu, rossi, dipende dal colore della vostra parete. Ricordate che si deve creare un distacco con la parete e inoltre il colore scelto degli stickers deve abbinarsi all’arredamento. Il puntale dell’albero può essere una bella stella. Stupirà tutti i vostri ospiti.

4. Albero in legno con mensoline: è un albero molto scenografico, basta comprare un albero in legno piatto, in modo da poter appoggiare alla parete. Deve avere delle mensole, su ciascuna decidete se mettere delle candele profumate, degli oggetti da appoggio come renne, pacchetti regalo, lettere in legno che compongono la parola Christmas, oggetti pendenti con uno spago come i cuori, stelle.