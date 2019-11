Come addobbare l’albero di Natale? Tendenze, novità e colori per abbellire l’albero di Natale e renderlo elegante, unico e raffinato. Scopriamo come.

Decorazioni per l’albero di Natale (iStock Photos)

Il Natale è quasi alle porte, non riuscite proprio a rinunciare all’albero di Natale? Siete alla ricerca di novità per abbellire il nuovo albero? Oppure avete ancora l’albero di Natale dell’anno scorso ma volete solo cambiare le decorazioni?

È il momento giusto per acquistare le decorazioni natalizie, per festeggiare insieme alle persone più care e rendere magica l’atmosfera del Natale. Le novità e tendenze per gli addobbi di Natale 2019, sono gli alberi di Natale mini, slim e a parete per chi ha poco spazio a disposizione. Non mancano alberi di Natale moderni e stilizzati e luci coloratissime.

Affidatevi a noi di CheDonna.it per scegliere le decorazioni di tendenza più adatte a voi, seguite la guida rapida con suggerimenti e idee per abbellire l’albero di Natale.

Tendenze alberi di Natale 2019

Albero di Natale artificiale iStock Photos

Che Natale è senza l’albero? L’albero di Natale vero o artificiale è l’icona del Natale insieme al presepe.

Se siete indecisi su che tipo di albero artificiale acquistare, potete seguire i nostri suggerimenti leggendo questo articolo.

Si possono acquistare anche online, si trovano diversi modelli:

abeti ricoperti di neve

alberi con rami verdi: con delle sfumature che fanno sembrare l’albero vero

alberi con luci incorporate

Se vivete in una casa piccola o volete abbellire il vostro ufficio, non rinunciate all’albero, potete acquistare gli alberi slim, piccoli o adesivi e decorarli. In commercio ci sono tutte le soluzioni possibili per abbellire casa, alberi stilizzati, in carta, in stoffa o in legno da appendere al muro, oppure in metallo, da usare appoggiare su un tavolo e decorare con palline e lucette.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Albero di Natale vero: quale specie scegliere e come curarlo

I colori di tendenza per il Natale 2019

Albero di Natale rosa (iStockPhotos)

Tra i colori di tendenza per questo Natale 2019 non possono mancare i classici rosso, oro e argento. Le novità sono tantissime anche le tonalità pastello, come:

rosa confetto

azzurro baby

giallo chiaro

Oltre le palline, sono molto di tendenza i fiori e le ghirlande di vari colori e materiali si va da quelle realizzate in feltro a quelle in vimini. Gli alberi di Natale colorati, sono molto gettonati quest’anno, anche le tonalità di verde sono di tendenza quest’anno, magari le decorazioni queste tonalità le potete abbinare su un abete innevato o completamente bianco.

L’albero di Natale molto elegante e raffinato è quello total white, si intendono gli alberi innevati decorati con palline bianche e trasparenti, sia in plastica che in vetro. Si possono alternare le palline bianche con i cristalli argentati e le luci bianche luminosissime, per ricreare un’atmosfera di ghiaccio.

Se siete amanti del bianco, potete abbinarlo facilmente a tutte le novità pastello e non solo, anche a quelli classici blu, rosso, dorato e argentato.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Le tonalità di tendenza sono quelli insoliti, come i colori forti e accesi, come il fucsia, il giallo limone, il viola, il verde fluo. Magari li alternate delle catene di luci colorate, festoni pomposi e biscotti di zenzero.

Il Natale 2019 è all’insegna di tonalità molto particolari non solo decorazioni chiare e classiche ma anche addobbi con colori scuri come:

bronzo

marrone

grigio

verde petrolio

nero

A queste tonalità di decorazioni si abbinano luci piccole a led fredde o calde, anche tutte colorate dipende molto dal vostro abito.

Albero di Natale con gli addobbi fai da te

Arance essiccate e cannella (iStockPhotos)

Per questo Natale 2019 le tendenze più interessanti sono l’ecosostenibilità per gli addobbi. Visto che si è parlato tantissimo di natura e di clima, grandi temi dell’opinione pubblica che vanno ad influenzare anche la moda per gli addobbi dell’albero di Natale di quest’anno.

Realizzare l’albero con materiali riciclati, addobbi ecosostenibili, decorazioni fai da te e commestibili è di moda quest’anno. Un’idea molto particolare è addobbare l’albero di Natale con:

arance secche

bastoncini di cannella

biscotti di pan di zenzero

noci

castagne

mele essiccate

arachidi

Queste decorazioni saranno gli assoluti protagonisti delle decorazioni per l’albero di Natale. Non devono mai mancare i fiori e non solo, di colore e tipologie diverse come:

pigne

stella di natale

rose bianche e dorate

farfalle

pon pon di stoffa o di carta

fiori secchi

foglie essiccate

rametti: sia naturali che glitterati o bianchi

Luci di Natale (iStock Photos)