Sylvester Stallone “non c’è dolore più grande della perdita di un figlio”

Sotto la sua aria impassibile, il famoso interprete di Rambo nasconde crepe che lo rendono un uomo distrutto. Pochi giorni dopo la perdita di suo figlio Sage, l’iconico attore ha scelto di piangere in silenzio bloccato in una dolorosa spirale di colpa e completamente travolto dalla tristezza. Sage è morto improvvisamente per arresto cardiaco all’età di. Il ragazzo ha lasciato questo mondo ed anche un padre devastato e distrutto che continua a rendergli omaggio. Questa commovente testimonianza paterna è stata trasmessa dal sito web britannico The Telegraph.

Sotto i riflettori e quando camminano sul tappeto rosso, difficilmente possiamo immaginare che le celebrità che tutti amiamo siano perseguitate da ricordi dolorosi. Tuttavia l’interprete di Rambo non è in alcun modo inaffondabile. Devastato dalla perdita di suo figlio, confida un mese dopo, che il suo cuore si è spezzato il giorno della morte di Sage ed affida ai media il suo viaggio verso la resilienza in questo calvario devastante.