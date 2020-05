Emma Marrone, secondo quanto dichiarato dal portale Dagospia, sarebbe pronta a diventare il nuovo giudice di X Factor dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. Tutti ricordano il suo debutto ad Amici di Maria De Filippi, dove l’artista, oltre ad essere stata una delle concorrenti, per alcuni anni ha svolto anche il ruolo di giudice e d coach per i nuovi potenziali artisti della scuola più famosa del piccolo schermo.

Le cose però potrebbero presto cambiare, in quanto l’interprete di Amami avrebbe avuto un’offerta dalla concorrenza.

Che cosa è successo? Secondo quanto riportato dal portale web Dagospia, Emma, che di recente ha lanciato una frecciata a Stefano De Martino, sarebbe stata contattata per diventare uno dei nuovi giudici di X Factor.

Emma Marrone sarà il nuovo giudice di X Factor? La cantante sembrerebbe non aver ancora preso una decisione definitiva in merito alla proposta ricevuta.

X Factor | Emma Marrone in trattativa con Sky per diventare giudice

Emma Marrone, secondo quanto riportato dal portale, sarebbe in trattative con Sky per passare alla “concorrenza”, visto che X Factor è considerato l’unico rivale degno di nota, gli altri talent sono spariti nel corso degli anni, del programma di Maria De Filippi.

Oltre al nome dell’interprete di Amami spunta fuori anche un volto noto del programma di Alessandro Cattelan. Chi? Manuel Agnelli.

“La giuria del talent di Sky inizia a prendere forma e strizza l’occhio alla concorrenza” si legge nell’annuncio pubblicato dal portale web. “Ci sono trattative in corso tra Emma e Sky“ prosegue il comunicato. “Lei è il simbolo di Amici di Maria De Filippi e dovrebbe sedersi al bancone del programma di Alessandro Cattelan“ specificando che l’artista, che di recente ha raccontato la sua prima uscita con la mascherina, non ha ancora firmato nessun contratto. “Resta ancora forte la possibilità che in giuria ci sia di nuovo Manuel Agnelli” conclude.

Vedere Emma Marrone ad X Factor sarebbe sicuramente una svolta inaspettata, che incuriosisce non poco il pubblico della cantante.