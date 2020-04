X Factor 2020 | Per i provini di quest’anno tutti cantano da casa!

X Factor 2020 | Per i provini di quest’anno tutti cantano da...

X Factor 2020 si potrà svolgere normalmente oppure no? Secondo i suoi organizzatori “quasi”: la scoperta dei nuovi talenti italiani non si ferma, anche se i provini di quest’anno sono assolutamente particolari.

La fase di precasting di X Factor Italia 2020 sarà profondamente influenzata dalle necessarie misure di distanziamento sociale per la prevenzione del contagio da Coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tutte le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus

Gli organizzatori dello show hanno allora deciso di cambiare profondamente la formula di selezione: tutti coloro che vorranno (letteralmente) far sentire la propria voce, quest’anno dovranno semplicemente armarsi di videocamera e girare un video della propria esibizione.

La risposta eccezionale per X Factor 2020

Un cambiamento così radicale in fase di precasting avrebbe potuto scoraggiare moltissimi di coloro che avrebbero voluto presentarsi al programma, ma fortunatamente non è stato così.

A quanto pare i video provini arrivati nelle mani dei selezionatori via web sono già migliaia e a quanto pare sono perfettamente in linea con le aspettative e soprattutto con il livello artistico delle edizioni precedenti.

L’idea, rende noto Sky in una nota pubblica, è di aiutare i giovani a non lasciar appassire il talento mentre sono costretti a rimanere tra le quattro mura domestiche.

L’esibizione registrata, inoltre, ha diversi vantaggi per tutti gli aspiranti artisti che invieranno il proprio video: l’esibizione potrà essere ripetuta molte e molte volte, fino a che chi si esibisce non sia soddisfatto della propria performance; l’ambiente familiare, spesso proprio la camera da letto dell’arista, è il luogo ideale per esprimere completamente e liberamente le proprie capacità.

La preselezione video di X Factor 2020, quindi, sembra avere tutti gli ingredienti giusti per mettere i giovani e talentuosi italiani nelle condizioni di brillare più che mai, in barba alle crisi d’ansia e alle incertezze sul futuro che tutti stiamo affrontando in queste settimane.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Il duro commento di Levante su X Factor

Per partecipare basta compilare il form sul sito di Sky, nella sezione dedicata al casting di xfactor. Le preselezioni (a cui possono accedere tutti coloro che hanno già compiuto 16 anni) saranno aperte fino al 1 Settembre 2020, quindi c’è ancora tutta l’estate per prepararsi a conquistare i giudici!