Coronavirus | Sky apre i suoi pacchetti agli abbonati

Sky ha deciso di rendere disponibili i propri pacchetti agli abbonati.

In queste settimane di quarantena in cui gli italiani si trovano a casa a combattere con la paura e la noia, sono diverse le aziende che hanno deciso di contribuire nel rendere più leggere le giornate degli italiani. Tra queste c’è anche Sky che ha deciso di rendere i suoi pacchetti disponibili agli abbonati.

Sky apre i suoi pacchetti a tutti gli abbonati

In questi ultimi giorni, sono diverse le aziende che in vista del Coronavirus e del periodo di quarantena hanno deciso di rendere i propri servizi gratuitamente.

Dalle compagnie telefoniche che hanno erogato abbonamenti o servizi fruibili online alle piattaforme On Demand come Netflix e Infinity, le possibilità di trascorrere il tempo a casa in modo piacevole sono decisamente aumentate. A queste, ora si unisce anche Sky che con una nota nella quale ha ribadito l’importanza di restare a casa ha espresso la sua vicinanza agli abbonati offrendo l’oro un’espansione dei servizi.

Da ieri e fino al 3 Aprile 2020, gli abbonati a Sky potranno quindi accedere ai pacchetti che non rientravano nei loro abbonamenti. Una possibilità che estenderà di molto le possibilità degli abbonati che si troveranno così con una serie di canali e di possibilità in più.

Si tratta sicuramente di un’iniziativa perfetta per questo periodo non facile e che aiuterà a trascorrere il tempo in modo più leggero e con qualche distrazione in più.

Esattamente come sta avvenendo grazie alle tante iniziative portate avanti negli ultimi tempi.

Non ultime le dirette di molti artisti che si sono messi in gioco sui social rendendosi disponibili a cantare e suonare per i follower o a sensibilizzare sull’argomento Coronavirus che di questi tempi è indubbiamente l’argomento più trattato tra tutti.

