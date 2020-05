Coronavirus | Carmen Di Pietro ha recentemente dichiarato che a causa dell’emergenza che l’Italia sta vivendo ha avuto una forte perdita economica

Carmen Russo è uno dei volti più amati del piccolo schermo che di recente ha scelto di raccontare come sta affrontando questo periodo, caratterizzato dall’emergenza del coronavirus in Italia, insieme a suo marito Enzo Paolo Turchi e la piccola Maria tra le pagine del settimanale Nuovo.

La showgirl, tra una confessione e l’altra, ha sottolineato le difficoltà che stanno affrontando tutti gli insegnanti di danza che a causa di questo periodo, e probabilmente anche dopo la fine della Fase 2, non potendo fare lezione ai propri allievi non hanno nessuna entrata a livello economico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Carmen Russo, età, carriera e vita privata

“Io ed Enzo siamo fortunati” ha premesso l’opinionista di Barbara d’Urso, tra l’altro di recente una sua collega ha fatto parecchio discutere per alcune dichiarazioni su questo periodo. “Ma c’è tanta gente che non ha nemmeno i soldi per fare la spesa” ha proseguito la showgirl.

“Siamo stati costretti a dover chiudere la nostra scuola di danza ed abbiamo subito una forte perdita a livello economico” ha rivelato Carmen. “Purtroppo siamo consapevoli che una volta finito tutto questo, saremo tutti più poveri e le famiglie avranno sicuramente altre esigenze rispetto ad andare a lezioni di ballo” ha ammesso la moglie di Enzo Paolo.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno avuto una forte perdita economica per il coronavirus, dovendo chiudere la loro scuola di ballo.

Carmen Russo rivela cosa farà quando sarà finita l’emergenza del coronavirus

Carmen Russo, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato quale sarà la prima cosa che lei ed Enzo Paolo faranno non appena l’emergenza del coronavirus sarà finita e saremo di nuovo in grado di riprendere con le nuove vite di sempre.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Caterina Balivo | “Momento duro per i bambini” | Mara Venier risponde

“Non appena tutto questo sarà finito, abbiamo intenzione di tornare a Medjugorje in pellegrinaggio” ha ammesso Carmen Russo quando l’emergenza del coronavirus sarà finita, tra l’altro dalla Cina è arrivata un’importante scoperta. “Vogliamo ringraziare la Madonna e vogliamo chiederle anche come affrontare al meglio il periodo che verrà dopo” ha concluso la showgirl.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sul coronavirus, come tutti noi, sperano che quest’incubo possa finire al più presto.